RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 365366367368369>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:17

  prodigy написав:
  Hennady написав:русские исправляют логистику + начали "пользоваться местными благами" так что черти уже не мерзнут и не голодают

http://www.kpnemo.eu/talkfest/page,1,46 ... raine.html
и мы ждем изменений в сознании их простых людей?

ректоры рос. ВУЗов подписали коллективное обращение в поддержку войны

это просто капец, что у них в головах (пропаганда, телевизор)


ректоры рос.вузов абсолютно зависимые люди, почти что призывники

Ахеджакова говорит, что против войны подписали почти миллион человек, а ее собеседник уточняет-из 142млн? это меньше 1% населения
когда санкции наберут силу(и даже не это), когда ЗСУ наберут силу и начнут гнать орков к границам-вот тогда и % прозревших резко начнет расти

минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби мировоззрение


Да, писал уже, фины в 1939-1940 убивали в месяц приблизительно 50 тыс.советов, ну еще 150 в месяц раненые/обмороженые.
Нам нужно выходить на эти цифры, тогда за 2-3 месяца в орде начнуться волнения.
На севере войска в болотисто-лесистой местности.
Нужны снайперы в паре с дронами для отщелкивания ордынцев и деверсионные групы для нападения в тылах.
Партизанская война должна ускоряться.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2008 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:20

Голода не будет, гуманитарка прет тонами.
Територия под контролем Украины.
Посевная будет без проблем.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 14 бер, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2008 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:севере войска в болотисто-лесистой местности.
Нужны снайперы в паре с дронам
а ещё лучше снайперы на дронах или где им как грачи на деревьях сидеть? Там хвойный лес кто забыл.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:21

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:севере войска в болотисто-лесистой местности.
Нужны снайперы в паре с дронам
а ещё лучше снайперы на дронах или где им как грачи на деревьях сидеть? Там хвойный лес кто забыл.

Чорновил же маскировалась двое суток.
Есть же егеря, лесничие. Или они только крестьянам запрещать собирать валежник.
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 956
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:27

  Guineapig написав:Чорновил же маскировалась двое суток
если Гагарин полетел в космос это не значит что все полетят. Делайте выводы не с частных случаев, а с итоговых значений. Ирпень Буча Гостомель под окупацией, оттуда грады вполне достают до центра Киева.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:27

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:севере войска в болотисто-лесистой местности.
Нужны снайперы в паре с дронам
а ещё лучше снайперы на дронах или где им как грачи на деревьях сидеть? Там хвойный лес кто забыл.


Там идеальна местность для снайперских рейдов.
Как в финляндии. Только финам было легче, они двигались на лыжах паралельно дорогам, советы от дорог не могли отойти, так как снега по грудь.

В нашем случае дроном разведка пока не наткнуться на орков.
Потом снайперами щелкать.
Желательно еще отключать электроснабжение на окупированых териториях.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2008 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Потом снайперами щелкать

Вы такой фантаст. В каждой роте есть расчет БПЛА. С планшетиком. Леса сейчас просвечиваются. Группа будет обнаружена на подходе к колонне и накрыта артой или РСЗО. Та даже АГС. С корректировкой с бпла
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:.
Желательно еще отключать электроснабжение на окупированых
э/э, связи, газа , воды в Ирпене/буче нет с 5.03 , магазины, аптеки и больницы закрыты, но на ситуацию это мало влияет. Ирпень серая зона где расстреливают мирных жителей, их трупы лежат по улицам, вчера журналиста застрелили, Буча - полностью под окупацией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:38

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:Потом снайперами щелкать

Вы такой фантаст. В каждой роте есть расчет БПЛА. С планшетиком. Леса сейчас просвечиваются. Группа будет обнаружена на подходе к колонне и накрыта артой или РСЗО. Та даже АГС. С корректировкой с бпла


Ну а если едет колона с припасами ?
Не будут же они полностью с двух сторон дорогу просвечивать ?
Как то мало вериться что всех ордынских подразделений есть БПЛА.
Например в хвойном лесу ничего не просветишь даже если есть БПЛА.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2008 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:39

  vitaliian написав:
  Guineapig написав:Можно подумать, что там только один Путин все решает
назовите фамилии тех, кто ещё что то решает. У членов совета федерации дрожали зубы с корнями на последнем совещании. Для многих эта авантюра не только конец карьеры но и трибунал с конфискацией награбленного, а возможно и вышка. Новая власть по старой русской традиции обычно ликвидирует старую.

Если бы они что то решали, войны бы не было. Не у каждого есть бункер в Алтайском крае и ненависть к собственным детям.

Мова про причину-наслідок. Не путін сотворив з мирної росії мордор з орками, а мордор породив такого лідера. Прізвище може бути іншим, а от населення глибоко хворе, на покоління.
kotyk222
 
Повідомлень: 143
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 365366367368369>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kotyk222, lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2432
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.