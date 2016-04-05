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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 366367368369>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:населення глибоко хворе, на покоління.
да именно население РФ массово не против этой войны,

например у этих киевских блогеров 4 млн подписчиков (в основном из РФ), почитайте коменты... нет ни раскаяния ни извинений, в лучшем случае "я тут не при чём".

https://youtu.be/oQ-70SZIC_o

И это ещё лояльная аудитория! Представляю какой накал ненависти там где аудитория не лояльная..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:55

  vitaliian написав:
  prodigy написав:минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби
они там друг друга ненавидят, чем больше 200х тем веселее. Имхо только пустой холодильник их отрезвит.
Могу спорить -не отрезвит. Им объяснят что это все из за ненавистного Запада. Кроме того, масштабы пустого холоильника слишком преувеличены. Пока будут поступать деньги от углеводородов он будет пустеть очень медленно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:56

  Guineapig написав:Можно подумать, что там только один Путин все решает.
Царь плохой - бояре хорошие.
В данном случае он один. Шавки лишь подгавкивают
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:да именно население РФ массово не против этой войны,

В усіх бувших імперіях є такі настрої, тільки еконмічна реальність стримує військову агресію. Раші прийшли халявні нафтодолври, як виграш в казіно, і пішли. Повернуться до звичних ізбушек на курячих ніжках. Як в совкові часи, проїжджаючи Нечерьоземм'я - перекошені чорні нефарбовані дерев'яні хатки без заборів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:07

  kotyk222 написав:Мова про причину-наслідок. Не путін сотворив з мирної росії мордор з орками, а мордор породив такого лідера. Прізвище може бути іншим, а от населення глибоко хворе, на покоління.
Вы не правы. Именно он. Вернее его гебельс Сурок. До 2000 года россияне были вполне нормальные. За 22 года с них сделали то что есть сегодня. Нужно отдать должное тем кто там занимается пропагандой. Реальный Гебельс отдыхает. Единственное то что их нужно лечить, вот это точно, но это возможно лишь после смены власти.
Востаннє редагувалось otg в Пон 14 бер, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:10

  otg написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби
они там друг друга ненавидят, чем больше 200х тем веселее. Имхо только пустой холодильник их отрезвит.
Могу спорить -не отрезвит. Им объяснят что это все из за ненавистного Запада. Кроме того, масштабы пустого холоильника слишком преувеличены. Пока будут поступать деньги от углеводородов он будет пустеть очень медленно.

Тендер Зарубежнефти по продаже шести партий нефти Urals объемом 600 тыс тонн с отгрузкой во втором квартале признан несостоявшимся.

Никто из покупателей не откликнулся на предложение.

Тендер должен был состоятся в конце февраля, его перенесли, но это не помогло.
Daralex
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:12

Эксперт : Россия провалила войну с Украиной.

Российская операция по вторжению на территорию Украины проведена авантюристами, без надлежащей подготовки, что качественно ухудшает положение находящегося в стране воинского контингента. Такое мнение в беседе с журналистом украинского издания "НВ" выказал азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде, за плечами которого 30-летний опытом службы и участие в боевых действиях.
https://www.9tv.co.il/item/41908

P.S. Автор пишет, что якобы у НАТО, на крайний случай, есть план "закрытия неба" но только над правобережной Украиной из-за невозможности сделать это эффективно над всей территорией страны.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 14 бер, 2022 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:13

  Daralex написав:Тендер Зарубежнефти по продаже шести партий нефти Urals объемом 600 тыс тонн с отгрузкой во втором квартале признан несостоявшимся.

Никто из покупателей не откликнулся на предложение.

Тендер должен был состоятся в конце февраля, его перенесли, но это не помогло.
Это пока пытаются торговать цивилизованно. Думаю со временем начнут перестраивать торговлю, сделают большие скидки и найдут покупателя. Уже проскакивала инфа, что шелл согласилась на скидку.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:14

  otg написав:
  kotyk222 написав:Мова про причину-наслідок. Не путін сотворив з мирної росії мордор з орками, а мордор породив такого лідера. Прізвище може бути іншим, а от населення глибоко хворе, на покоління.
Вы не правы. Именно он. Вернее его гебельс Сурок. До 2000 года россияне были вполне нормальные. За 22 года с них сделали то что есть сегодня. Нужно отдать должное тем кто там занимается пропагандой. Реальный Гебельс отдыхает. Единственное то что их нужно лечить. Вот это точно, но это возможно лишь после смены власти.

Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:26

Агония РИ.

  kotyk222 написав:
  otg написав:
  kotyk222 написав:Мова про причину-наслідок. Не путін сотворив з мирної росії мордор з орками, а мордор породив такого лідера. Прізвище може бути іншим, а от населення глибоко хворе, на покоління.
Вы не правы. Именно он. Вернее его гебельс Сурок. До 2000 года россияне были вполне нормальные. За 22 года с них сделали то что есть сегодня. Нужно отдать должное тем кто там занимается пропагандой. Реальный Гебельс отдыхает. Единственное то что их нужно лечить. Вот это точно, но это возможно лишь после смены власти.

Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть

Лечить их надо будет как немцев (или японцев). То есть лишение регулярной армии, военные базы США. Но я сомнваюсь, что такое возможно в ближайшем будущем.
Более реалестический вариант - изоляция, как раньше СССР, пока не начнется развал федерации. Душить изоляцией и ждать заката РИ.
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Guineapig
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