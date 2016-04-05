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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:29
prodigy написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/687861604
огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград
был в Мариуполе всего один раз в 1988г (насколько помню, там огромный одно/двух этажный частный сектор* на тот момент)
для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²
Странный список.
Не вижу Кривого Рога, Запорожья площадь которых в два и более раз превышают площадь Марика
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:33
kotyk222 написав:
Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть
Не совсем так. Общаясь с жителями оркостана, они постоянно в разговоре меня спрашивали. А разве было плохо при советском союзе? Они уверены были что и украинцы грустят о нем. Т.е не совсем имперскость их захватывала. А что то другое. Что касаемо пошуку винних, так это присуще и украинцам. Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:39
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:41
otg написав: kotyk222 написав:
Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть
Не совсем так. Общаясь с жителями оркостана, они постоянно в разговоре меня спрашивали. А разве было плохо при советском союзе? Они уверены были что и украинцы грустят о нем. Т.е не совсем имперскость их захватывала. А что то другое. Что касаемо пошуку винних, так это присуще и украинцам. Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
Так от - порох, зєля, олігархи - все рівно свої. З ними тре щось робити, але самим, всередині власної країни. Москалям ж постійно винен хтось, звідси і наказати піндосів, можем павтаріть, лібєрасов поддєрживаєт омєріга, гейропа угроза скрєп і тд і тп. Для наших людей СССР - це час коли був молодий і х*р стояв. Для них - вєлікая страна которую всє баялісь. А це різниця
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:43
otg написав:
Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
В нас ніколи не було такої пропаганди, як там. Навіть українці, які дивились їх канали, в Криму, на Донбасі, в Одесі чи Харкові, несли таку саму пургу про отруєння Ющенка, як зараз несуть орки про "нациста і наркомана" Зеленського.
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