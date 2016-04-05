kotyk222 написав:Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть
Не совсем так. Общаясь с жителями оркостана, они постоянно в разговоре меня спрашивали. А разве было плохо при советском союзе? Они уверены были что и украинцы грустят о нем. Т.е не совсем имперскость их захватывала. А что то другое. Что касаемо пошуку винних, так это присуще и украинцам. Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
kotyk222 написав:Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть
Не совсем так. Общаясь с жителями оркостана, они постоянно в разговоре меня спрашивали. А разве было плохо при советском союзе? Они уверены были что и украинцы грустят о нем. Т.е не совсем имперскость их захватывала. А что то другое. Что касаемо пошуку винних, так это присуще и украинцам. Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
Так от - порох, зєля, олігархи - все рівно свої. З ними тре щось робити, але самим, всередині власної країни. Москалям ж постійно винен хтось, звідси і наказати піндосів, можем павтаріть, лібєрасов поддєрживаєт омєріга, гейропа угроза скрєп і тд і тп. Для наших людей СССР - це час коли був молодий і х*р стояв. Для них - вєлікая страна которую всє баялісь. А це різниця
otg написав:Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
В нас ніколи не було такої пропаганди, як там. Навіть українці, які дивились їх канали, в Криму, на Донбасі, в Одесі чи Харкові, несли таку саму пургу про отруєння Ющенка, як зараз несуть орки про "нациста і наркомана" Зеленського.
И это ещё лояльная аудитория! Представляю какой накал ненависти там где аудитория не лояльная..
Подтверждаю. Понимание у единиц. Много "а я то тут при чем, нам санкции и тому подобное вообще за что?". Очень много думают что все будет как с Крымом... Пока будет горючка, техника и снаряды - очень вероятно будут продолжать проводить "спецоперацию". Сдерживает сейчас активное наступление - это то что в РФ нужно держать армию и у себя на территории. Чтоб держать контроль от возможных протестов или второго фронта. Но заметны небольшие сдвиги. Очень немногие начали понимать в чему все идет.
vitaliian написав:да именно население РФ массово не против этой войны,
В усіх бувших імперіях є такі настрої, тільки еконмічна реальність стримує військову агресію. Раші прийшли халявні нафтодолври, як виграш в казіно, і пішли. Повернуться до звичних ізбушек на курячих ніжках. Як в совкові часи, проїжджаючи Нечерьоземм'я - перекошені чорні нефарбовані дерев'яні хатки без заборів.
моя мать родом из большого когда-то села (в 1960г было больше 2500 жителей) в Калужской области, она приехала в Одессу в 1957 году, я был в этом селе один раз в 1978 году (там не было проведено электричество) и это 130км от Калуги ( 290км от Москвы ) в 2012г из села выехал последний житель (а с 2000-2012 там проживало человек 30-40, старики за 80лет) хлеб и др.продукты в "село" раз в неделю привозили на авто, и пенсии тоже...больше никаких благ (света нет, вода в колодце, дороги отсутствуют)