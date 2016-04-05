Додано: Пон 14 бер, 2022 13:33

kotyk222 написав: Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть Зерна впали в благодатний грунт. Втрата імперії привела не до запиту на побудову нової держави а до постійного пошуку винних (ліберастів, пєндосів, бандєровцев) і шляхів атамстіть

Не совсем так. Общаясь с жителями оркостана, они постоянно в разговоре меня спрашивали. А разве было плохо при советском союзе? Они уверены были что и украинцы грустят о нем. Т.е не совсем имперскость их захватывала. А что то другое. Что касаемо пошуку винних, так это присуще и украинцам. Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.