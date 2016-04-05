otg написав:Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
В нас ніколи не було такої пропаганди, як там. Навіть українці, які дивились їх канали, в Криму, на Донбасі, в Одесі чи Харкові, несли таку саму пургу про отруєння Ющенка, як зараз несуть орки про "нациста і наркомана" Зеленського.
Совершенно верно. Я об этом и говорю. Сказать что орки такие орки лишь потому что они русские это не правильно. Их сделали такими, слепили. Т.е если копаться в том что с ними делать, так прежде всего это им нужно поменять телевизор. Не сразу, но через несколько лет, они начнут вылечиваться по чуть чуть.
otg написав:Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.
В нас ніколи не було такої пропаганди, як там. Навіть українці, які дивились їх канали, в Криму, на Донбасі, в Одесі чи Харкові, несли таку саму пургу про отруєння Ющенка, як зараз несуть орки про "нациста і наркомана" Зеленського.
Совершенно верно. Я об этом и говорю. Сказать что орки такие орки лишь потому что они русские это не правильно. Их сделали такими, слепили. Т.е если копаться в том что с ними делать, так прежде всего это им нужно поменять телевизор. Не сразу, но через несколько лет, они начнут вылечиваться по чуть чуть.
Їх зліпили бо вони з задоволенням цю пропаганду споживали. І не останні роки, - тяга до імперськості там сотні років культивувалась. Таке от замкнуте коло. І справа не в росіянах як таких - вирощена не нація а якийсь культ, суспільство, секта де не важливі безпосередньо гени. І буряти і якути і українці в другому третьому поколінні - однаково імперці зі зверхнім ставленням до інших народів. Німці до 20 ст були звичайні європейці, тому і швидше вилікувались. От з японцями хороше порівняння. Їх лікували болюче, але швидко і дуже зрозуміло. Тому мордор можна починати цивілізувати лише коли ядерну зброю обміняють на ніжки буша. Це очевидно буде не швидко.
Військовий безпілотник, що розбився у Хорватії, містив вибухівку
14.03.2022 09:05
Військовий безпілотник, який, очевидно, пролетів із зони бойових дій України над трьома європейськими державами-членами НАТО, перш ніж розбитися в міській зоні хорватської столиці, був озброєний вибуховим пристроєм.
Як передає Укрінформ з посиланням AP, про це заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.
Безпілотник перетнув Румунію та Угорщину, перш ніж увійти в повітряний простір Хорватії, врізавшись у поле біля студентського гуртожитку пізно в четвер. Внаслідок вибуху було пошкоджено близько 40 припаркованих автомобілів, проте ніхто не постраждав.
«Були знайдені сліди вибухівки та підказки, які свідчать про те, що це не літак-розвідник. Ми знайшли частини авіабомби», – сказав міністр оборони Хорватії.
Він сказав, що це додатково викликає питання про те, належав дрон Росії чи Україні.
«Є елементи, які вказують на те, що він (дрон - ред.) міг з’явитися з обох сторін», — сказав Баножич.
Дослідники авіакатастрофи витягли більшість частин дрона, що залишилися, з великого кратера, який він утворив при зіткненні, включаючи частково пошкоджену чорну скриньку, яка повинна виявити траєкторію польоту дрона.
Хорватські чиновники розкритикували НАТО за повільну реакцію на дуже серйозний інцидент і поставили під сумнів готовність держав-членів військового альянсу відповісти на можливий напад.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що запуск росією ракет по країнах НАТО буде питанням часу, якщо Альянс не закриє небо над Україною.
24 лютого російський президент рф путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі та вантаж, що знаходився в них. Серед конфіскованих товарів – яблука, одяг та електротовари. Більшість націоналізованого транспорту використають для доставки гуманітарної допомоги в інші регіони. На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація. https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/13/683947/
Сюр нашого часу – змішалися авторитети, цінності нівелюються або дорожчають стократно і ці процеси відбуваються фактично онлайн. Багато хто почитав тези, які оприлюднила «American Purpose» після інтерв’ю з Френсисом Фукуямою, титаном думки сучасності, філософом, політичним економістом, старшим науковим співробітником Центра з питань демократії, розвитку та верховенства права університету Стенфорд, США. Текст досить довгий, хоча й цікавий, тому я – коротенько, лише висновки, бо воно того варто. Містер Фукуяма щодо війни в Україні бачить таке: - РФ чекає повна поразка. Причина – прорахунки під час планування щодо оцінки реального ставлення українців до росіян. РФ не має достатньо резервів для розвитку операції, стійка оборона міст та постійні атаки виснажують армію вторгнення; - колапс РФ буде раптовим та катастрофічним; - бойовий дух агресора тане щодня; - розгром агресора на Півночі обумовить крах російського угруповання на Півдні; - не існує дипломатичного вирішення конфлікту; - криза ООН триває; - відмова Заходу передати Україні літаки та створювати безполітну зону – вірне рішення, котре вибиває ґрунт з-під ніг Москви та унеможливлює подальшу ескалацію конфлікту з мотивацією «помстимось НАТО за поразку в Україні»; - безперервне постачання Javelin, Stinger, TB2, ліків, комунікаційного обладнання та розвідувальних даних – набагато ефективніша допомога, ніж літаки; - війну зупинить розгром наземних угруповань ворога, хоча Україна платить за свободу страшну ціну; - Путін не переживе поразку (не обов’язково, що фізично); - вторгнення в Україну завдало потужного репутаційного удару по прихильниках Путіна - Маттео Сальвіні, Жаїру Болсонару, Еріку Земмуру, Марін Ле Пен, Віктору Орбану і, звісно, Дональду Трампу; - Китай має засвоїти наданий українцями РФ урок; - Тайвань має перейняти український досвід; - «Байрактар» - суперхіт; - поразка РФ у війні поставить крапку в дискусії щодо занепаду західної демократії.