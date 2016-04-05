RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 368369370371372>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:07

  lapay написав:
  otg написав:Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.

В нас ніколи не було такої пропаганди, як там. Навіть українці, які дивились їх канали, в Криму, на Донбасі, в Одесі чи Харкові, несли таку саму пургу про отруєння Ющенка, як зараз несуть орки про "нациста і наркомана" Зеленського.
Совершенно верно. Я об этом и говорю. Сказать что орки такие орки лишь потому что они русские это не правильно. Их сделали такими, слепили. Т.е если копаться в том что с ними делать, так прежде всего это им нужно поменять телевизор. Не сразу, но через несколько лет, они начнут вылечиваться по чуть чуть.
otg
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:21

  otg написав:
  lapay написав:
  otg написав:Мы тоже обвиняли олигархов, пороха, зеленского еще кого то, но только не самого себя во всех наших бедах.

В нас ніколи не було такої пропаганди, як там. Навіть українці, які дивились їх канали, в Криму, на Донбасі, в Одесі чи Харкові, несли таку саму пургу про отруєння Ющенка, як зараз несуть орки про "нациста і наркомана" Зеленського.
Совершенно верно. Я об этом и говорю. Сказать что орки такие орки лишь потому что они русские это не правильно. Их сделали такими, слепили. Т.е если копаться в том что с ними делать, так прежде всего это им нужно поменять телевизор. Не сразу, но через несколько лет, они начнут вылечиваться по чуть чуть.

Їх зліпили бо вони з задоволенням цю пропаганду споживали. І не останні роки, - тяга до імперськості там сотні років культивувалась. Таке от замкнуте коло. І справа не в росіянах як таких - вирощена не нація а якийсь культ, суспільство, секта де не важливі безпосередньо гени. І буряти і якути і українці в другому третьому поколінні - однаково імперці зі зверхнім ставленням до інших народів.
Німці до 20 ст були звичайні європейці, тому і швидше вилікувались. От з японцями хороше порівняння. Їх лікували болюче, але швидко і дуже зрозуміло. Тому мордор можна починати цивілізувати лише коли ядерну зброю обміняють на ніжки буша. Це очевидно буде не швидко.
kotyk222
 
Повідомлень: 145
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:41

Мабуть НЛО

Військовий безпілотник, що розбився у Хорватії, містив вибухівку

14.03.2022 09:05

Військовий безпілотник, який, очевидно, пролетів із зони бойових дій України над трьома європейськими державами-членами НАТО, перш ніж розбитися в міській зоні хорватської столиці, був озброєний вибуховим пристроєм.

Як передає Укрінформ з посиланням AP, про це заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.

Безпілотник перетнув Румунію та Угорщину, перш ніж увійти в повітряний простір Хорватії, врізавшись у поле біля студентського гуртожитку пізно в четвер. Внаслідок вибуху було пошкоджено близько 40 припаркованих автомобілів, проте ніхто не постраждав.

«Були знайдені сліди вибухівки та підказки, які свідчать про те, що це не літак-розвідник. Ми знайшли частини авіабомби», – сказав міністр оборони Хорватії.

Він сказав, що це додатково викликає питання про те, належав дрон Росії чи Україні.

«Є елементи, які вказують на те, що він (дрон - ред.) міг з’явитися з обох сторін», — сказав Баножич.

Дослідники авіакатастрофи витягли більшість частин дрона, що залишилися, з великого кратера, який він утворив при зіткненні, включаючи частково пошкоджену чорну скриньку, яка повинна виявити траєкторію польоту дрона.

Хорватські чиновники розкритикували НАТО за повільну реакцію на дуже серйозний інцидент і поставили під сумнів готовність держав-членів військового альянсу відповісти на можливий напад.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що запуск росією ракет по країнах НАТО буде питанням часу, якщо Альянс не закриє небо над Україною.

24 лютого російський президент рф путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

© 2015-2022 Укрінформ. Усі права застережені.
lapay
 
Повідомлень: 12975
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:48

Ласкаво просимо :)

На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі та вантаж, що знаходився в них.
Серед конфіскованих товарів – яблука, одяг та електротовари.
Більшість націоналізованого транспорту використають для доставки гуманітарної допомоги в інші регіони.
На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/13/683947/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:24

https://www.facebook.com/victor.kevlyuk

Сюр нашого часу – змішалися авторитети, цінності нівелюються або дорожчають стократно і ці процеси відбуваються фактично онлайн.
Багато хто почитав тези, які оприлюднила «American Purpose» після інтерв’ю з Френсисом Фукуямою, титаном думки сучасності, філософом, політичним економістом, старшим науковим співробітником Центра з питань демократії, розвитку та верховенства права університету Стенфорд, США.
Текст досить довгий, хоча й цікавий, тому я – коротенько, лише висновки, бо воно того варто. Містер Фукуяма щодо війни в Україні бачить таке:
- РФ чекає повна поразка. Причина – прорахунки під час планування щодо оцінки реального ставлення українців до росіян. РФ не має достатньо резервів для розвитку операції, стійка оборона міст та постійні атаки виснажують армію вторгнення;
- колапс РФ буде раптовим та катастрофічним;
- бойовий дух агресора тане щодня;
- розгром агресора на Півночі обумовить крах російського угруповання на Півдні;
- не існує дипломатичного вирішення конфлікту;
- криза ООН триває;
- відмова Заходу передати Україні літаки та створювати безполітну зону – вірне рішення, котре вибиває ґрунт з-під ніг Москви та унеможливлює подальшу ескалацію конфлікту з мотивацією «помстимось НАТО за поразку в Україні»;
- безперервне постачання Javelin, Stinger, TB2, ліків, комунікаційного обладнання та розвідувальних даних – набагато ефективніша допомога, ніж літаки;
- війну зупинить розгром наземних угруповань ворога, хоча Україна платить за свободу страшну ціну;
- Путін не переживе поразку (не обов’язково, що фізично);
- вторгнення в Україну завдало потужного репутаційного удару по прихильниках Путіна - Маттео Сальвіні, Жаїру Болсонару, Еріку Земмуру, Марін Ле Пен, Віктору Орбану і, звісно, Дональду Трампу;
- Китай має засвоїти наданий українцями РФ урок;
- Тайвань має перейняти український досвід;
- «Байрактар» - суперхіт;
- поразка РФ у війні поставить крапку в дискусії щодо занепаду західної демократії.
prodigy
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  prodigy написав:минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби
они там друг друга ненавидят, чем больше 200х тем веселее. Имхо только пустой холодильник их отрезвит.
Только крематории и массовое уничтожение русни может их "отрезвить". Когда это ее вариант - изоляция, как чумных
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 7498 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/687861604


огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград

был в Мариуполе всего один раз в 1988г (насколько помню, там огромный одно/двух этажный частный сектор* на тот момент)

для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²
Запорвжжя після Харкова пропустили
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:51

Спасатели раскритиковали советника главы МВД: Хватит корректировать огонь врага!
14 МАРТА 2022, 12:17

"Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова есть погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, позиционируемому как помощник или советник министра МВД.

Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

Хватит!".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331220/

Видео - https://www.facebook.com/volchenkovas/v ... 94792/?t=2
Очень рекомендую посмотреть видео.
yanyura
 
Повідомлень: 6604
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=4cxbjbQPv1Q
нужно помочь закрыть канал этого "эксперта" из Сум
Hennady
 
Повідомлень: 161
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:57

  prodigy написав:- поразка РФ у війні поставить крапку в дискусії щодо занепаду західної демократії.

Каким боком постсовковая Украина к "занепаду західної демократії"?
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 368369370371372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1818)
14.03.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.