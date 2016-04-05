молодежь рус ТВ не смотрит а такие же зомбонутые. С волками жить - по волчьи выть.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 15:57
Додано: Пон 14 бер, 2022 15:59
даже через vpn не открывается
а он точно из Сум?
случайно мне youtube подсунул один из его отчетов за день (где-то 26-27 фев)
после 10 сек ясно, шо та еще падлюка
и посмотрел коменты к видео-ни одного за Украину
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 14 бер, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:09
Видимо, канал заблокирован только в Украине.
Потому что мне кидают ссылки на него, как альтернативный взгляд изнутри победным сводкам Арестовича. Мол, не все в Украине "одурманены нацистами". Есть и "настоящие патриоты".
Бесят.
Людей же раньше научили пользоваться ВПН, вот и смотрят.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є в телеграмі окремий канал
Там модери кидають все, що треба блочити ютуб, тікток і тп. І інструкції як саме.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:11
Во-первых он такой же "сумчанин", как Матвиенко "хмельничанка". Оба выродки, предавшие страну, где родились, за 30 сребренников.
Во-вторых его ютуб-канал
А с такими "друзьями", которые бросают вам ссылки на него, пора заканчивать. Я прервал все контакты и заблокировал москвича, с которым был на связи более 12 лет, после того, как он написал мне, что я стал "нациком", т.к. не одобряю ввод войск хуйлом в Украину и выступаю против этого. Правда он напоследок написал, что сам приедет ко мне и лично сдаст меня и всю мою семью как нацистов в руки ФСБ, "но то таке", пусть приезжает, тут и прикопаем.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 14 бер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:17
lapay
"Хорватський" Бпла міг бути і нашим.
Але це нічого не змінює.
Європа загралася у бізнес та піддавки і допустила війну біля своїх кордонів. І коли поряд стріляють, ніяке уявне "силове поле" НАТО не захистить від помилок та провокацій.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати, немного не по теме, но про зраду.
У меня провайдер дом. интернета Киевстар. И вот в конце февраля перестали открываться некоторые сайты. Не знаю по какому принципу, но их объединяет одно свойство - они заблокированы Роскомнадзором.
Например, cwer.su, kadets.net, mirknig.su. Может еще какие - надо проверять.
Подключаюсь к соседям - у них местный провайдер - всё работает. На работе (вроде Воля) - тоже открываются. Через мобильный Интернет - не открываются.
Это обычные варезные сайты.
То есть, получается, что Киевстар на территории Украины исполняет решения рос. судов.
Попробуйте, кому не лень.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:36
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:37
попробував, таки да, шоза????
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:44
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