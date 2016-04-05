Додано: Пон 14 бер, 2022 16:11

Hennady написав: https://www.youtube.com/watch?v=4cxbjbQPv1Q

нужно помочь закрыть канал этого "эксперта" из Сум https://www.youtube.com/watch?v=4cxbjbQPv1Qнужно помочь закрыть канал этого "эксперта" из Сум

Во-первых он такой же "сумчанин", как Матвиенко "хмельничанка". Оба выродки, предавшие страну, где родились, за 30 сребренников.Во-вторых его ютуб-каналА с такими "друзьями", которые бросают вам ссылки на него, пора заканчивать. Я прервал все контакты и заблокировал москвича, с которым был на связи более 12 лет, после того, как он написал мне, что я стал "нациком", т.к. не одобряю ввод войск хуйлом в Украину и выступаю против этого. Правда он напоследок написал, что сам приедет ко мне и лично сдаст меня и всю мою семью как нацистов в руки ФСБ, "но то таке", пусть приезжает, тут и прикопаем.