RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:50

Hennady
Нет. У меня Укртелеком, нахожусь на временно оккупированной территории.
cwer.su открывается только через VPN, cwer.ws прекрасно и без VPN.
yanyura
 
Повідомлень: 6604
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:54

  Hennady написав:Кстати, немного не по теме, но про зраду.
У меня провайдер дом. интернета Киевстар. И вот в конце февраля перестали открываться некоторые сайты. Не знаю по какому принципу, но их объединяет одно свойство - они заблокированы Роскомнадзором.
Например, cwer.su, kadets.net, mirknig.su. Может еще какие - надо проверять.
Подключаюсь к соседям - у них местный провайдер - всё работает. На работе (вроде Воля) - тоже открываются. Через мобильный Интернет - не открываются.
Это обычные варезные сайты.
То есть, получается, что Киевстар на территории Украины исполняет решения рос. судов.
Попробуйте, кому не лень.

В КС собственники из РФ.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:56

  yanyura написав:Hennady
Нет. У меня Укртелеком, нахожусь на временно оккупированной территории.
cwer.su открывается только через VPN, cwer.ws прекрасно и без VPN.

Укртелеком на временно оккупированной? Интересно
cwer.su - находится в реестре Роскомнадзора, то есть запрещен
cwer.ws - исключен из реестра, то есть разрешен.
Получается, что Ваш провайдер тоже исполняет решения рос. судов и Роскомнадзора.
Hennady
 
Повідомлень: 161
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:59

  Guineapig написав:В КС собственники из РФ.

Это понятно. Но работать-то он должен по укр. законам.
Hennady
 
Повідомлень: 161
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову зрада
Сійярто: удари по Яворову підтверджують небезпеку поставок зброї Україні
Hennady
 
Повідомлень: 161
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 369370371372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1818)
14.03.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.