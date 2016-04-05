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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:50
Hennady
Нет. У меня Укртелеком, нахожусь на временно оккупированной территории.
cwer.su открывается только через VPN, cwer.ws прекрасно и без VPN.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:54
Hennady написав:
Кстати, немного не по теме, но про зраду.
У меня провайдер дом. интернета Киевстар. И вот в конце февраля перестали открываться некоторые сайты. Не знаю по какому принципу, но их объединяет одно свойство - они заблокированы Роскомнадзором.
Например, cwer.su, kadets.net, mirknig.su. Может еще какие - надо проверять.
Подключаюсь к соседям - у них местный провайдер - всё работает. На работе (вроде Воля) - тоже открываются. Через мобильный Интернет - не открываются.
Это обычные варезные сайты.
То есть, получается, что Киевстар на территории Украины исполняет решения рос. судов.
Попробуйте, кому не лень.
В КС собственники из РФ.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:56
yanyura написав:Hennady
Нет. У меня Укртелеком, нахожусь на временно оккупированной территории.
cwer.su открывается только через VPN, cwer.ws прекрасно и без VPN.
Укртелеком на временно оккупированной? Интересно
cwer.su - находится в реестре Роскомнадзора, то есть запрещен
cwer.ws - исключен из реестра, то есть разрешен.
Получается, что Ваш провайдер тоже исполняет решения рос. судов и Роскомнадзора.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 16:59
Guineapig написав:
В КС собственники из РФ.
Это понятно. Но работать-то он должен по укр. законам.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:05
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:23
Hennady написав:
Укртелеком на временно оккупированной? Интересно
...
Получается, что Ваш провайдер тоже исполняет решения рос. судов и Роскомнадзора.
Что интересно? Мы по-прежнему Украина и у нас по-прежнему висит флаг Украины, трехцветных тряпок НЕТ!
На cwer.su я никогда ранее (до вашего поста) не заходил, даже не знал о его существовании, поэтому не знаю что было раньше с ним. Возможно он был заблокирован уже давно, из-за домена "su" по Закону о декоммунизации
и Укртелеком лишь выполняет этот Закон Украины.
Востаннє редагувалось yanyura
в Пон 14 бер, 2022 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:23
Там про транспортування через їх територію. Скільки там тієї Угорщини і спільного з ними кордону.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:44
kotyk222 написав:
І буряти і якути і українці в другому третьому поколінні - однаково імперці зі зверхнім ставленням до інших народів.
Ви сказали українці. Во тут дуже показово. Одні українці тут, а інші там. Яка різниця. При чому не важливо чи вони виїхали при союзі, чи достатньо недавно.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:53
vitaliian написав: otg написав:
так прежде всего это им нужно поменять телевизор.
молодежь рус ТВ не смотрит а такие же зомбонутые. С волками жить - по волчьи выть.
Во-первых не все зомбонутые. (это прекрасно показывает возрастная аудитория кто подписан на Навального, например) Во-вторых действительно если слушать от папы-мамы, в школе и вообще на каждом углу этот треш, то и не нужно ТВ.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 18:10
yanyura написав:
Что интересно? Мы по-прежнему Украина и у нас по-прежнему висит флаг Украины, трехцветных тряпок НЕТ!
Я понял про ЛНР/ДНР
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