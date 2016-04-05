Безпілотний літальний апарат знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України. Поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку. Згідно зі зображеннями, які публікують румунські ЗМІ, літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей. Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час конфлікту на Донбасі з 2014 року. https://курс.ком.юа/ua/novost/810913-sm ... rce=ukrnet
Тобто румунські повітряні сили (НАТО) не бачать, що у них відбувається Чекаємо на глибоку стурбованість.
Понедельник 14.03.2022г, в утреннем отчете президенту россии xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС рф- 11973 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших.
fler написав:Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час конфлікту на Донбасі з 2014 року. https://курс.ком.юа/ua/novost/810913-sm ... rce=ukrnet
Тобто румунські повітряні сили (НАТО) не бачать, що у них відбувається Чекаємо на глибоку стурбованість
Над Черкасами такий збили на другий день війни, впав на гараж і дорогу. В нас ППО працює на відмінно - кожен день сирени, по кілька разів, але ще ні разу не бомбили. Навіть аеропорт, літав з нього, в радянські часи, в Ленінград, Москву, Київ.
otg написав:так прежде всего это им нужно поменять телевизор.
молодежь рус ТВ не смотрит а такие же зомбонутые. С волками жить - по волчьи выть.
Во-первых не все зомбонутые. (это прекрасно показывает возрастная аудитория кто подписан на Навального, например) Во-вторых действительно если слушать от папы-мамы, в школе и вообще на каждом углу этот треш, то и не нужно ТВ.
Ну да ну да. Не такие русские. Навальний якраз дуже показова альтернатива. Чого лиш небутерброд вартує.