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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 371372373374>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:12

  Ukrainian написав:

Там про транспортування через їх територію. Скільки там тієї Угорщини і спільного з ними кордону.

Я про те, що нема єдності навіть у такому питанні. Що можна серйозного від них очікувати.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:17

Ще одне НЛО...

Безпілотний літальний апарат знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України. Поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.
Згідно зі зображеннями, які публікують румунські ЗМІ, літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.
Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.
https://курс.ком.юа/ua/novost/810913-sm ... rce=ukrnet

Тобто румунські повітряні сили (НАТО) не бачать, що у них відбувається :roll:
Чекаємо на глибоку стурбованість.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:44

Понедельник 14.03.2022г, в утреннем отчете президенту россии xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС рф- 11973 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших.

11973+3419=15392 - норм...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.
https://курс.ком.юа/ua/novost/810913-sm ... rce=ukrnet

Тобто румунські повітряні сили (НАТО) не бачать, що у них відбувається
Чекаємо на глибоку стурбованість

Над Черкасами такий збили на другий день війни, впав на гараж і дорогу. В нас ППО працює на відмінно - кожен день сирени, по кілька разів, але ще ні разу не бомбили. Навіть аеропорт, літав з нього, в радянські часи, в Ленінград, Москву, Київ.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:54

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:так прежде всего это им нужно поменять телевизор.
молодежь рус ТВ не смотрит а такие же зомбонутые. С волками жить - по волчьи выть.
Во-первых не все зомбонутые. (это прекрасно показывает возрастная аудитория кто подписан на Навального, например) Во-вторых действительно если слушать от папы-мамы, в школе и вообще на каждом углу этот треш, то и не нужно ТВ.

Ну да ну да. Не такие русские. Навальний якраз дуже показова альтернатива. Чого лиш небутерброд вартує.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:36

  kotyk222 написав:да ну да. Не такие русские
они не хотят брать на себя ответственность поэтому там постоянно появляются цари и диктаторы. "Жираф большой, ему видней"(А.С.Высоцкий).

За всю жизнь не встречал ни одного ответственного русского. Одно время было много друзей оттуда... До 2014 года.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:41

Типа Китай не против "помочь":

US tells allies China signalled openness to provide Russia with military support
State department informs diplomats in Europe and Asia that Beijing reacted positively to request

https://www.ft.com/content/52ea7aab-f8d1-46b6-9d66-18545c5ef9b9
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:44


Це якийсь сюр.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:55

Schmit

як на мене зараз такі діла рішаються за військовими канонами, приклади?
ось -

https://varta1.com.ua/news/u-kiievi-vbi ... 42500.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Це якийсь сюр.

Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
lapay
 
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