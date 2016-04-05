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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14
Schmit
lapay написав: Schmit написав:
Це якийсь сюр.
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
збирай все це на флешку,якщо вже так свербить,а поки
після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність
Зрозуміло?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:19
lapay написав: Schmit написав:
Це якийсь сюр.
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Це ЛАД наскаржився Єрмаку...пару сторінок назад, ЛАД в суперечці з Хотабом - заявляв що Т Чорновіл збрехала про вивезення своїм електромобілем зі складів 25 комплектів ПТРК...
Виявляється що і Хотаб і Чорновіл були праві..от наш правдолюбець і шукач Не всьо так однозначно...
образився і настукав...
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23
lapay написав: Schmit написав:
Це якийсь сюр.
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Єдність не означає вседозволеність чи прямий саботаж
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