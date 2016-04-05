Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Schmit збирай все це на флешку,якщо вже так свербить,а поки
після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Це ЛАД наскаржився Єрмаку...пару сторінок назад, ЛАД в суперечці з Хотабом - заявляв що Т Чорновіл збрехала про вивезення своїм електромобілем зі складів 25 комплектів ПТРК... Виявляється що і Хотаб і Чорновіл були праві..от наш правдолюбець і шукач Не всьо так однозначно... образився і настукав...
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Єдність не означає вседозволеність чи прямий саботаж
kotyk222 написав:Ну да ну да. Не такие русские. Навальний якраз дуже показова альтернатива. Чого лиш небутерброд вартує.
А украинцы живущие в раше такие? Алексей действительно не украинец и не обязан нам во всем угождать, но я думаю, что не нападал бы и не отбирал бы ни Крым ни Донбасс. И ящик не зомбировал бы ежедневно россиян. Хотите вы не хотите, но решение угроз Украине так или иначе лежит в раше.