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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 372373374375>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14

  lapay написав:
  Schmit написав:Це якийсь сюр.

Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.


Schmit збирай все це на флешку,якщо вже так свербить,а поки
після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність
Зрозуміло?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:19

  lapay написав:
  Schmit написав:Це якийсь сюр.

Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Це ЛАД наскаржився Єрмаку...пару сторінок назад, ЛАД в суперечці з Хотабом - заявляв що Т Чорновіл збрехала про вивезення своїм електромобілем зі складів 25 комплектів ПТРК...
Виявляється що і Хотаб і Чорновіл були праві..от наш правдолюбець і шукач
Не всьо так однозначно...
образився і настукав...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23

  lapay написав:
  Schmit написав:Це якийсь сюр.

Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.

Єдність не означає вседозволеність чи прямий саботаж
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:21

https://twitter.com/faridaily_/status/1503444877933170696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503444877933170696%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Ftexts%2F77230-viyna-rosiji-z-ukrajinoyu-okupanti-vbili-ponad-dvi-tisyachi-civilnih-u-mariupoli-ta-ne-propuskayut-tudi-gumkonvoji-u-misti-nemaye-svitla-vodi-ta-jizhi-den-19-onlayn-babelyaнаконец то на "первом" проскочила правда.
п.с.не получилось в видео формате.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:25



фонда сразу вниз только на предположении, послушаем Ю.Швеца он в таких делах эстет.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:37

  kotyk222 написав:Ну да ну да. Не такие русские. Навальний якраз дуже показова альтернатива. Чого лиш небутерброд вартує.
А украинцы живущие в раше такие? Алексей действительно не украинец и не обязан нам во всем угождать, но я думаю, что не нападал бы и не отбирал бы ни Крым ни Донбасс. И ящик не зомбировал бы ежедневно россиян. Хотите вы не хотите, но решение угроз Украине так или иначе лежит в раше.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:40

На Донецькому напрямку українські військові відбили наступ ворога і знищили до 100 російських військових і техніку окупантів.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/14/7331359/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.
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Разве у них новости в прямом
эфире?
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