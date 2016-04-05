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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:43

  otg написав:кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.

Наши сказали, что ракета рашистская.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46

  Hotab написав:
  otg написав:кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.

Наши сказали, что ракета рашистская.
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).

Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:58

  otg написав:Разве у них новости в прямом
эфире?
но и не монтаж, кто их знает как там рисуют.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:00

  lapay написав:
  otg написав:Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).

Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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Выдыхаются даже на этом фронте.
AlexMotel
 
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  #<1 ... 372373374375
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