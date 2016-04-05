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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:43
otg написав:
кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.
Наши сказали, что ракета рашистская.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46
Hotab написав: otg написав:
кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.
Наши сказали, что ракета рашистская.
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
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otg
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:55
otg написав:
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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lapay
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:58
otg написав:
Разве у них новости в прямом
эфире?
но и не монтаж, кто их знает как там рисуют.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:00
lapay написав: otg написав:
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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Выдыхаются даже на этом фронте.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:42
lapay написав:
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
Дело не в этом, то что бомбить будут это понятно, но представьте какое давление на зрителя в оркостане. Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. Ну и в ООН завтра будут махать дескать смотрите что нацики вытворяют.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:42
AlexMotel написав: lapay написав: otg написав:
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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Выдыхаются даже на этом фронте.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:51
kotyk222 написав: lapay написав: Schmit написав:
Це якийсь сюр.
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Єдність не означає вседозволеність чи прямий саботаж
Почему-то лишь платные консервы Порошка всполошились. Не обращайте внимания, это стадо по первому же чиху барина тут же пытается раскачать зраду в лучших традициях пятой колонны.
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