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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:43

  otg написав:кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.

Наши сказали, что ракета рашистская.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46

  Hotab написав:
  otg написав:кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.

Наши сказали, что ракета рашистская.
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).

Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:58

  otg написав:Разве у них новости в прямом
эфире?
но и не монтаж, кто их знает как там рисуют.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:00

  lapay написав:
  otg написав:Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).

Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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Выдыхаются даже на этом фронте.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:42

  lapay написав:Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
Дело не в этом, то что бомбить будут это понятно, но представьте какое давление на зрителя в оркостане. Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. Ну и в ООН завтра будут махать дескать смотрите что нацики вытворяют.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:42

  AlexMotel написав:
  lapay написав:
  otg написав:Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).

Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
+
Выдыхаются даже на этом фронте.

Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:51

  kotyk222 написав:
  lapay написав:
  Schmit написав:Це якийсь сюр.

Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.

Єдність не означає вседозволеність чи прямий саботаж

Почему-то лишь платные консервы Порошка всполошились. Не обращайте внимания, это стадо по первому же чиху барина тут же пытается раскачать зраду в лучших традициях пятой колонны.
antey1969
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