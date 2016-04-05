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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:43
otg написав:
кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.
Наши сказали, что ракета рашистская.
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Hotab
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46
Hotab написав: otg написав:
кто что думает о провокации в Донецке? Наши молчат почему то.
Наши сказали, что ракета рашистская.
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
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otg
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:55
otg написав:
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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lapay
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:58
otg написав:
Разве у них новости в прямом
эфире?
но и не монтаж, кто их знает как там рисуют.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:00
lapay написав: otg написав:
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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Выдыхаются даже на этом фронте.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:42
lapay написав:
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
Дело не в этом, то что бомбить будут это понятно, но представьте какое давление на зрителя в оркостане. Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. Ну и в ООН завтра будут махать дескать смотрите что нацики вытворяют.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:42
AlexMotel написав: lapay написав: otg написав:
Вот уже пол часа слушаю новости, не слышал. В раше фурор. Пропагандон журналист был через несколько минут на месте. (случайно конечно).
Там поруч навіть скло у вікнах ціле, теж цілком випадково.
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
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Выдыхаются даже на этом фронте.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 00:45
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Додано: Вів 15 бер, 2022 00:51
otg написав:
https://korrespondent.net/ukraine/4457033-v-volnovakhe-okkupanty-rady-razvlechenyia-strelialy-po-domam
Кончений нарід, стадо козломордих.
Сподіваюсь той танк знайде свій NLAW
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Додано: Вів 15 бер, 2022 01:00
По иностранному легиону. Когда Зе давал добро, они не думали что под соусом желающих воевать с орками могут затесаться товарищи работающие на оркистан. Я про это подумал сразу после презентации сей идеи. И как оказалось был прав на 100%. Проверить за такой короткий период всех желающих невозможно и тем более они могли прилично долго жить на Западе в виде консервов. Могли и белорусы слиться и россияне, на сколько я понимаю там есть. Да и с чеченами не все так однозначно.
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otg
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