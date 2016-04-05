otg написав: lapay написав:
Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. .
Чем больше страха тем выше поддержка что не так? Пуйло пришел к власти на взрывах собственных домов, население стало бояться что их взорвут и он им пообещал защиту. Большинство русских считает что это Украина с США напала на Россию или вот-вот напала бы, ну и всё остальное что вещает Киселев тв, поэтому военные митинги малочисленные.
Смерти их солдат там мало кого волнуют, 12 тыс жён и матерей. Это 0,0001 от общего населения, сострадать и кому то сочувствовать там не в тренде. Их остановят только пустые магазины и холодильники, то есть когда беда коснется не мифического соседа а лично желудка каждого русского.