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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 01:31

https://dilo.net.ua/novyny/na-chernigiv ... gynuv-sam/
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 05:16

Дуже сподіваюсь що Бідон по слідує прикладу німців, бо він як баба базарна.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Генсекретарь ООН уже не исключает возможность ядерной войны

Ранее он называл применение ядерного оружия «немыслимым». Теперь перспектива ядерного конфликта находится «в пределах возможного». Об этом сообщает «Welt».

При этом Антониу Гутерриш чётко назвал Россию агрессором:

«Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:12

  otg написав:
  lapay написав:Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. .

Чем больше страха тем выше поддержка что не так? Пуйло пришел к власти на взрывах собственных домов, население стало бояться что их взорвут и он им пообещал защиту. Большинство русских считает что это Украина с США напала на Россию или вот-вот напала бы, ну и всё остальное что вещает Киселев тв, поэтому военные митинги малочисленные.

Смерти их солдат там мало кого волнуют, 12 тыс жён и матерей. Это 0,0001 от общего населения, сострадать и кому то сочувствовать там не в тренде. Их остановят только пустые магазины и холодильники, то есть когда беда коснется не мифического соседа а лично желудка каждого русского.
vitaliian
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