Додано: Вів 15 бер, 2022 07:49

прогнозы давать не буду, но то что продвижение противника прекратилось на 12й день и уже неделя позиционных боев



для избегания затяжной позиционной войны (как в Первую Мировую)

нам надо наращивать силы,

думаю что это сейчас это и происходит (уже почти 10 дней ни слова о поставка вооружения) и это правильно, ни слова сколько призвали и сколько еще пришло добровольцев



до конца марта будем сидеть в обороне с локальными контратаками,

а потом начнем их гнать



полной картины не знаю( и не полной тоже), но было бы неплохо ударить со стороны Николаева (освободить Херсон, Энергодар, Мелитополь) и отрезать от Крыма всё южную группировку и тех ублюдков, что уничтожают Мариуполь, взять в котел (и долбить их артой, а в плен не брать)