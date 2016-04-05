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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 374375376377>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 01:31

https://dilo.net.ua/novyny/na-chernigiv ... gynuv-sam/
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 05:16

Дуже сподіваюсь що Бідон по слідує прикладу німців, бо він як баба базарна.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Генсекретарь ООН уже не исключает возможность ядерной войны

Ранее он называл применение ядерного оружия «немыслимым». Теперь перспектива ядерного конфликта находится «в пределах возможного». Об этом сообщает «Welt».

При этом Антониу Гутерриш чётко назвал Россию агрессором:

«Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:12

  otg написав:
  lapay написав:Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. .

Чем больше страха тем выше поддержка что не так? Пуйло пришел к власти на взрывах собственных домов, население стало бояться что их взорвут и он им пообещал защиту. Большинство русских считает что это Украина с США напала на Россию или вот-вот напала бы, ну и всё остальное что вещает Киселев тв, поэтому военные митинги малочисленные.

Смерти их солдат там мало кого волнуют, 12 тыс жён и матерей. Это 0,0001 от общего населения, сострадать и кому то сочувствовать там не в тренде. Их остановят только пустые магазины и холодильники, то есть когда беда коснется не мифического соседа а лично желудка каждого русского.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:55

Прогнозы завершения войны в Украине от главного успокоителя страны Арестовича

"В течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск или попытка второго раунда наступления". Для этого РФ может попробовать наскрести сирийцев или же бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.

"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года". Однако после все поймут, что Путин проиграл, а Россию ждет социально-политический кризис.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 07:03

  Василь-Рівне написав:Прогнозы завершения войны в Украине от главного успокоителя страны Арестовича

"В течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск или попытка второго раунда наступления". Для этого РФ может попробовать наскрести сирийцев или же бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.

"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года". Однако после все поймут, что Путин проиграл, а Россию ждет социально-политический кризис.

В догонку ещё один
В течение 10 дней Россия прекратит активную войну

Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами США в Европе. Он считает, что для ведения войны на истощение России не хватает трёх вещей: времени, людских ресурсов и боеприпасов:

«Приблизительно за 10 дней — это моя оценка — и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне».


Я на эти прогнозы бы не смотрел потому что много их было в начале войны и не припомню чтобы хотя бы один сбылся. Война - слишком непредсказуемое мероприятие, чтобы давать прогнозы. Каждая сторона держит в секрете свой потенциал и намерения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 07:49

прогнозы давать не буду, но то что продвижение противника прекратилось на 12й день и уже неделя позиционных боев

для избегания затяжной позиционной войны (как в Первую Мировую)
нам надо наращивать силы,
думаю что это сейчас это и происходит (уже почти 10 дней ни слова о поставка вооружения) и это правильно, ни слова сколько призвали и сколько еще пришло добровольцев

до конца марта будем сидеть в обороне с локальными контратаками,
а потом начнем их гнать

полной картины не знаю( и не полной тоже), но было бы неплохо ударить со стороны Николаева (освободить Херсон, Энергодар, Мелитополь) и отрезать от Крыма всё южную группировку и тех ублюдков, что уничтожают Мариуполь, взять в котел (и долбить их артой, а в плен не брать)
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 07:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Думаю все татки не надо гнать на Запад что они не дают самолеты и т.д.
Посмотрел, один Джавелин стоит 1 500 000 USD экспортная цена.
У нас же эти джавелины роздают даже теробороне.

Душат орду как удав что-бы не бахнули здуру я.о.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:08

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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:11

Люди, которые признают войну не только неизбежной, но и полезной и потому желательной, – эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращённостью.
Лев Николаевич Толстой

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