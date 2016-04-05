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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 375376377378>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:15

  prodigy написав:


Якщо це правда
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:18

Из телеграм канала генерал свр

Вчера во второй половине дня стало понятно, что делегации России и Украины, которые участвуют в переговорном процессе, приблизились к компромиссу по ряду вопросов и минимальное соглашение может быть подписано уже в ближайшие несколько дней.

Президент России Владимир Путин воспринял эту информацию с воодушевлением и уже вчера поздно вечером начал работать над текстом обращения к народу России. Но гражданам России,  Украины,  да и всего мира, расслабляться навряд ли стоит. Это не конец войны,  а лишь необходимая для Путина передышка. То что война пошла не по плану, понятно всем не заангажированным путинской пропагандой. Плана Б не было, а сухопутная операция увязла в тяжелых позиционных боях, без явных перспектив на результативное наступление, не говоря уже о мечтах Путина о безоговорочной капитуляции украинского руководства, которые развеялись в первые дни войны.

Спустя 18 дней кровопролитных боёв, в которых Россия потеряла около пятнадцати с половиной тысяч человек (военнослужащие +ЧВК), ни один крупный украинский город так и не оказался под полным контролем российских вооруженных сил (теоретический контроль над большей частью Херсона слабое утешение для президента России, претендующего на мировое господство).

Поиск выхода из сложившегося положения предполагал три основных варианта, и мы их описывали в одном из наших недавних постов.

Путин склоняется именно к первому варианту- подписать соглашение с Украиной на любых условиях, которые можно представить российской общественности как победу- откатить немного назад и собраться с силами и возможностями для дальнейшего рывка.

Сейчас,  чтобы сохранить лицо и выйти из первого этапа войны номинальным победителем, Путин будет пытаться представить разрушенную военную и гражданскую инфраструктуру и военные и гражданские объекты в Украине, как конечную цель операции и полный разгром возможностей "фашистов-нацистов" в Украине представлять угрозу России.

Путин готов на мнимую победу,  как этап подготовки к большой,  реальной победе.  Он даже обсуждая с ближним окружением пути выхода, говорил, что вывод российских войск и вооружений с территории Украины вполне допустим и следующий этап военных действий требует более тщательной подготовки.

 ...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:34

  otg написав:По иностранному легиону. Когда Зе давал добро, они не думали что под соусом желающих воевать с орками могут затесаться товарищи работающие на оркистан. Я про это подумал сразу после презентации сей идеи. И как оказалось был прав на 100%. Проверить за такой короткий период всех желающих невозможно и тем более они могли прилично долго жить на Западе в виде консервов. Могли и белорусы слиться и россияне, на сколько я понимаю там есть. Да и с чеченами не все так однозначно.

Глупая идея, потом что есть статья за наемничество. Несколько лет назад в Италии судили украинца. Чем закончилось, не помню.
Зато такие заявления на руку росийской пропаганде. Кроме того они могли набирать в ответ наемников с ближнего востока.
Востаннє редагувалось Guineapig в Вів 15 бер, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 08:39

Отвественность несут все граждане РФ.

  prodigy написав:

"Ответсвенность несет один Путин."
Фубля!
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:08

  Хомякоид написав:Думаю все татки не надо гнать на Запад что они не дают самолеты и т.д.
Посмотрел, один Джавелин стоит 1 500 000 USD экспортная цена.
У нас же эти джавелины роздают даже теробороне.

Душат орду как удав что-бы не бахнули здуру я.о.


звідки така космічна ціна?
дешевше, ось -

Javelin launchers and missiles are expensive. In 2002, a single Javelin command launch unit cost $126,000, and each missile cost around $78,000 (equivalent to $102,000 in 2022)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:13

  greenozon написав:
  Хомякоид написав:Думаю все татки не надо гнать на Запад что они не дают самолеты и т.д.
Посмотрел, один Джавелин стоит 1 500 000 USD экспортная цена.
У нас же эти джавелины роздают даже теробороне.

Душат орду как удав что-бы не бахнули здуру я.о.


звідки така космічна ціна?
дешевше, ось -

Javelin launchers and missiles are expensive. In 2002, a single Javelin command launch unit cost $126,000, and each missile cost around $78,000 (equivalent to $102,000 in 2022)


Поставляется на экспорт. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).
https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:звідки така космічна ціна
откиты
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:38

Сотни брошенных авто в Ирпене перед взорванным мостом

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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:57

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 44254.html

Триває 20 доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Станом на 15 березня Збройні сили України та інші сили оборони ліквідували понад 13 500 російських загарбників.

Про це йдеться в оновлених даних Генштабу ЗСУ.

Крім того, Україна знищила:

1279 бойових броньованих машин;
640 транспортних засобів;
81 літак;
150 артилерійських систем;
60 цистерн з ПММ;
95 гелікоптерів;
36 ППО;
9 БПЛА;
404 танки;
64 РСЗВ;
3 кораблі та катери.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:12

  vitaliian написав:Зображення


у меня не открываются картинки (хостинг не работает), как исправить?
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