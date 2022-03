Додано: Вів 15 бер, 2022 09:08

Хомякоид написав: Думаю все татки не надо гнать на Запад что они не дают самолеты и т.д.

Посмотрел, один Джавелин стоит 1 500 000 USD экспортная цена.

У нас же эти джавелины роздают даже теробороне.



звідки така космічна ціна?дешевше, ось -Javelin launchers and missiles are expensive. In 2002, a single Javelin command launch unit cost $126,000, and each missile cost around $78,000 (equivalent to $102,000 in 2022)