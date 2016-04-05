Вчера во второй половине дня стало понятно, что делегации России и Украины, которые участвуют в переговорном процессе, приблизились к компромиссу по ряду вопросов и минимальное соглашение может быть подписано уже в ближайшие несколько дней.



Президент России Владимир Путин воспринял эту информацию с воодушевлением и уже вчера поздно вечером начал работать над текстом обращения к народу России. Но гражданам России, Украины, да и всего мира, расслабляться навряд ли стоит. Это не конец войны, а лишь необходимая для Путина передышка. То что война пошла не по плану, понятно всем не заангажированным путинской пропагандой. Плана Б не было, а сухопутная операция увязла в тяжелых позиционных боях, без явных перспектив на результативное наступление, не говоря уже о мечтах Путина о безоговорочной капитуляции украинского руководства, которые развеялись в первые дни войны.



Спустя 18 дней кровопролитных боёв, в которых Россия потеряла около пятнадцати с половиной тысяч человек (военнослужащие +ЧВК), ни один крупный украинский город так и не оказался под полным контролем российских вооруженных сил (теоретический контроль над большей частью Херсона слабое утешение для президента России, претендующего на мировое господство).



Поиск выхода из сложившегося положения предполагал три основных варианта, и мы их описывали в одном из наших недавних постов.



Путин склоняется именно к первому варианту- подписать соглашение с Украиной на любых условиях, которые можно представить российской общественности как победу- откатить немного назад и собраться с силами и возможностями для дальнейшего рывка.



Сейчас, чтобы сохранить лицо и выйти из первого этапа войны номинальным победителем, Путин будет пытаться представить разрушенную военную и гражданскую инфраструктуру и военные и гражданские объекты в Украине, как конечную цель операции и полный разгром возможностей "фашистов-нацистов" в Украине представлять угрозу России.



Путин готов на мнимую победу, как этап подготовки к большой, реальной победе. Он даже обсуждая с ближним окружением пути выхода, говорил, что вывод российских войск и вооружений с территории Украины вполне допустим и следующий этап военных действий требует более тщательной подготовки.



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