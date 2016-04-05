RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:13

  vitaliian написав:

Путин склоняется именно к первому варианту- подписать соглашение с Украиной на любых условиях, которые можно представить российской общественности как победу- откатить немного назад и собраться с силами и возможностями для дальнейшего рывка.

Сейчас,  чтобы сохранить лицо и выйти из первого этапа войны номинальным победителем, Путин будет пытаться представить разрушенную военную и гражданскую инфраструктуру и военные и гражданские объекты в Украине, как конечную цель операции и полный разгром возможностей "фашистов-нацистов" в Украине представлять угрозу России.

Путин готов на мнимую победу,  как этап подготовки к большой,  реальной победе.  Он даже обсуждая с ближним окружением пути выхода, говорил, что вывод российских войск и вооружений с территории Украины вполне допустим и следующий этап военных действий требует более тщательной подготовки.

 ...


Якісь фантазії. Поки ми не оточимо київське угрупування, чи не змушемо їх вийти, Путлер буде ходити з розтопиреними пальцями.
lapay
 
Повідомлень: 12980
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:14

vitaliian
Цікава думка. Для внутрішнього користувача їм можна було оголошувати перемогу після першого пострілу.
Щодо накопичення ресурсів для наступних дій - сумнівно. Відновити військовий потенціал рфії у короткий термін 1-2 роки буде надзвичайно складно. Й справа не лише у санкціях США, ЄС, а й у позиції КНР. Для чого КНР сильний сусід із мріями про світову гегемонію? На мою думку, сучасною ситуацією на свою користь скористаються всі сусіди рф - ЄС, США, КНР.
Також, після підписання мирного договору поставки озброєнь в Україну не припиняться. До того ж не відомо суть та гарантії передбачені майбутнім мирним договором.
xaos_22
 
Повідомлень: 39
З нами з: 19.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:32

  xaos_22 написав:vitaliian
Цікава думка. Для внутрішнього користувача їм можна було оголошувати перемогу після першого пострілу.
Щодо накопичення ресурсів для наступних дій - сумнівно. Відновити військовий потенціал рфії у короткий термін 1-2 роки буде надзвичайно складно. Й справа не лише у санкціях США, ЄС, а й у позиції КНР. Для чого КНР сильний сусід із мріями про світову гегемонію? На мою думку, сучасною ситуацією на свою користь скористаються всі сусіди рф - ЄС, США, КНР.
Також, після підписання мирного договору поставки озброєнь в Україну не припиняться. До того ж не відомо суть та гарантії передбачені майбутнім мирним договором.


щось ви дуже далеко забігли...

СССР взагалі не мав мирного договіру з Японієй

Спор о Курилах. Почему СССР не подписал мирный договор с Японией в 1951 году
8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор стран Антигитлеровской коалиции с Японией. СССР, однако, тот договор подписывать отказался из-за некорректной формулировки по Курилам: Япония признавала, что передаёт СССР южную часть Сахалина и Курильские острова, но... не все.

РФ как наследники СССР , договора с ними мало чего стоят , тот же
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 7372
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:36

хто може реально натиснути на Путіна? Кітай

треба розбити ворога до 10 квітня і почати посівну компанію, інакше світ втратить 50млн тонн врожаю с українського ринку

prodigy
 
Повідомлень: 7372
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 375376377378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1845)
15.03.2022 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.