Путин склоняется именно к первому варианту- подписать соглашение с Украиной на любых условиях, которые можно представить российской общественности как победу- откатить немного назад и собраться с силами и возможностями для дальнейшего рывка.
Сейчас, чтобы сохранить лицо и выйти из первого этапа войны номинальным победителем, Путин будет пытаться представить разрушенную военную и гражданскую инфраструктуру и военные и гражданские объекты в Украине, как конечную цель операции и полный разгром возможностей "фашистов-нацистов" в Украине представлять угрозу России.
Путин готов на мнимую победу, как этап подготовки к большой, реальной победе. Он даже обсуждая с ближним окружением пути выхода, говорил, что вывод российских войск и вооружений с территории Украины вполне допустим и следующий этап военных действий требует более тщательной подготовки.
...
Якісь фантазії. Поки ми не оточимо київське угрупування, чи не змушемо їх вийти, Путлер буде ходити з розтопиреними пальцями.
vitaliian Цікава думка. Для внутрішнього користувача їм можна було оголошувати перемогу після першого пострілу. Щодо накопичення ресурсів для наступних дій - сумнівно. Відновити військовий потенціал рфії у короткий термін 1-2 роки буде надзвичайно складно. Й справа не лише у санкціях США, ЄС, а й у позиції КНР. Для чого КНР сильний сусід із мріями про світову гегемонію? На мою думку, сучасною ситуацією на свою користь скористаються всі сусіди рф - ЄС, США, КНР. Також, після підписання мирного договору поставки озброєнь в Україну не припиняться. До того ж не відомо суть та гарантії передбачені майбутнім мирним договором.
xaos_22 написав:vitaliian Цікава думка. Для внутрішнього користувача їм можна було оголошувати перемогу після першого пострілу. Щодо накопичення ресурсів для наступних дій - сумнівно. Відновити військовий потенціал рфії у короткий термін 1-2 роки буде надзвичайно складно. Й справа не лише у санкціях США, ЄС, а й у позиції КНР. Для чого КНР сильний сусід із мріями про світову гегемонію? На мою думку, сучасною ситуацією на свою користь скористаються всі сусіди рф - ЄС, США, КНР. Також, після підписання мирного договору поставки озброєнь в Україну не припиняться. До того ж не відомо суть та гарантії передбачені майбутнім мирним договором.
щось ви дуже далеко забігли...
СССР взагалі не мав мирного договіру з Японієй
Спор о Курилах. Почему СССР не подписал мирный договор с Японией в 1951 году 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор стран Антигитлеровской коалиции с Японией. СССР, однако, тот договор подписывать отказался из-за некорректной формулировки по Курилам: Япония признавала, что передаёт СССР южную часть Сахалина и Курильские острова, но... не все.
РФ как наследники СССР , договора с ними мало чего стоят , тот же Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Там зафіксовано, що армія США у 2020 фінансовому році (FY20) збирається придбати 672 ракеты до ПТРК Javelin, а у FY21 – ще 763 штуки. При цьому вартість однієї ракети по цим рокам становить $177,6 тис та $175,2 тис відповідно. Загалом до 2020 року було закупленно 32142 ракети.
Пускові установки Javelin. У FY19 було придбано 135 нових ПУ за ціною $166,7 тис.
Там зафіксовано, що армія США у 2020 фінансовому році (FY20) збирається придбати 672 ракеты до ПТРК Javelin, а у FY21 – ще 763 штуки. При цьому вартість однієї ракети по цим рокам становить $177,6 тис та $175,2 тис відповідно. Загалом до 2020 року було закупленно 32142 ракети.
Пускові установки Javelin. У FY19 було придбано 135 нових ПУ за ціною $166,7 тис.
Я так зрозумів прайс для армії США це одна ціна, прайс для союзників інша, прайс для третіх країн виходить просто космос. Капіталізм нічого особистого.