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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 376377378379>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:13

  vitaliian написав:

Путин склоняется именно к первому варианту- подписать соглашение с Украиной на любых условиях, которые можно представить российской общественности как победу- откатить немного назад и собраться с силами и возможностями для дальнейшего рывка.

Сейчас,  чтобы сохранить лицо и выйти из первого этапа войны номинальным победителем, Путин будет пытаться представить разрушенную военную и гражданскую инфраструктуру и военные и гражданские объекты в Украине, как конечную цель операции и полный разгром возможностей "фашистов-нацистов" в Украине представлять угрозу России.

Путин готов на мнимую победу,  как этап подготовки к большой,  реальной победе.  Он даже обсуждая с ближним окружением пути выхода, говорил, что вывод российских войск и вооружений с территории Украины вполне допустим и следующий этап военных действий требует более тщательной подготовки.

 ...


Якісь фантазії. Поки ми не оточимо київське угрупування, чи не змушемо їх вийти, Путлер буде ходити з розтопиреними пальцями.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:14

vitaliian
Цікава думка. Для внутрішнього користувача їм можна було оголошувати перемогу після першого пострілу.
Щодо накопичення ресурсів для наступних дій - сумнівно. Відновити військовий потенціал рфії у короткий термін 1-2 роки буде надзвичайно складно. Й справа не лише у санкціях США, ЄС, а й у позиції КНР. Для чого КНР сильний сусід із мріями про світову гегемонію? На мою думку, сучасною ситуацією на свою користь скористаються всі сусіди рф - ЄС, США, КНР.
Також, після підписання мирного договору поставки озброєнь в Україну не припиняться. До того ж не відомо суть та гарантії передбачені майбутнім мирним договором.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:32

  xaos_22 написав:vitaliian
Цікава думка. Для внутрішнього користувача їм можна було оголошувати перемогу після першого пострілу.
Щодо накопичення ресурсів для наступних дій - сумнівно. Відновити військовий потенціал рфії у короткий термін 1-2 роки буде надзвичайно складно. Й справа не лише у санкціях США, ЄС, а й у позиції КНР. Для чого КНР сильний сусід із мріями про світову гегемонію? На мою думку, сучасною ситуацією на свою користь скористаються всі сусіди рф - ЄС, США, КНР.
Також, після підписання мирного договору поставки озброєнь в Україну не припиняться. До того ж не відомо суть та гарантії передбачені майбутнім мирним договором.


щось ви дуже далеко забігли...

СССР взагалі не мав мирного договіру з Японієй

Спор о Курилах. Почему СССР не подписал мирный договор с Японией в 1951 году
8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор стран Антигитлеровской коалиции с Японией. СССР, однако, тот договор подписывать отказался из-за некорректной формулировки по Курилам: Япония признавала, что передаёт СССР южную часть Сахалина и Курильские острова, но... не все.

РФ как наследники СССР , договора с ними мало чего стоят , тот же
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:36

хто може реально натиснути на Путіна? Кітай

треба розбити ворога до 10 квітня і почати посівну компанію, інакше світ втратить 50млн тонн врожаю с українського ринку

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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:15

  Хомякоид написав:Думаю все татки не надо гнать на Запад что они не дают самолеты и т.д.
Посмотрел, один Джавелин стоит 1 500 000 USD экспортная цена.
У нас же эти джавелины роздают даже теробороне.

Якось забагато.
Знайшов iнши цифри: 175к ракета та 166к пускова.
https://www.ukrmilitary.com/2020/09/javelin-cost.html

Там зафіксовано, що армія США у 2020 фінансовому році (FY20) збирається придбати 672 ракеты до ПТРК Javelin, а у FY21 – ще 763 штуки. При цьому вартість однієї ракети по цим рокам становить $177,6 тис та $175,2 тис відповідно. Загалом до 2020 року було закупленно 32142 ракети.

Пускові установки Javelin. У FY19 було придбано 135 нових ПУ за ціною $166,7 тис.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:24

  tmp01 написав:
  Хомякоид написав:Думаю все татки не надо гнать на Запад что они не дают самолеты и т.д.
Посмотрел, один Джавелин стоит 1 500 000 USD экспортная цена.
У нас же эти джавелины роздают даже теробороне.

Якось забагато.
Знайшов iнши цифри: 175к ракета та 166к пускова.
https://www.ukrmilitary.com/2020/09/javelin-cost.html

Там зафіксовано, що армія США у 2020 фінансовому році (FY20) збирається придбати 672 ракеты до ПТРК Javelin, а у FY21 – ще 763 штуки. При цьому вартість однієї ракети по цим рокам становить $177,6 тис та $175,2 тис відповідно. Загалом до 2020 року було закупленно 32142 ракети.

Пускові установки Javelin. У FY19 було придбано 135 нових ПУ за ціною $166,7 тис.


Я так зрозумів прайс для армії США це одна ціна, прайс для союзників інша, прайс для третіх країн виходить просто космос.
Капіталізм нічого особистого.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в києві ввели комендантську годину на 2 доби
очікують повне вторгнення та бамбардування?
які будуть думки?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:33

  Олежан написав:в києві ввели комендантську годину на 2 доби
очікують повне вторгнення та бамбардування?
які будуть думки?

Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:37

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Зображення


у меня не открываются картинки (хостинг не работает), как исправить?

Попробуйте по ссылке перейти
https://t.me/kyiv_n/16462
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:38

  vitaliian написав:
  Олежан написав:в києві ввели комендантську годину на 2 доби
очікують повне вторгнення та бамбардування?
які будуть думки?

Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.

понял. спасибо

вижу по другим источникам что со стороны броваров (возле киева) идут уже несколько дней жесткие бои

есть более детальная инфо? что там происходит
Олежан
 
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