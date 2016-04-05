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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:51

  vitaliian написав:
  Олежан написав:в києві ввели комендантську годину на 2 доби
очікують повне вторгнення та бамбардування?
які будуть думки?

Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.


і в той же час -

Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді
https://www.rbc.ua/ukr/news/premery-pol ... 36532.html

WTF?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:59

  Олежан написав:
вижу по другим источникам что со стороны броваров (возле киева) идут уже несколько дней жесткие бои

есть более детальная инфо? что там происходит

Йдуть бої. Не запитуй про більше інфи, щоб різні індивіди не здавали позиції наших військових.
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:02

  greenozon написав:Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді
думаю эта поездка не опаснее, чем полет Качинского в Смоленск.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:06

  greenozon написав:
  vitaliian написав:
  Олежан написав:в києві ввели комендантську годину на 2 доби
очікують повне вторгнення та бамбардування?
які будуть думки?

Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.


і в той же час -

Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді
https://www.rbc.ua/ukr/news/premery-pol ... 36532.html

WTF?

what the fake
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:43

В Винницкой области украинские военные сбили российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 с помощью обычного пулемета. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в видеообращении.
Так, Борзов сообщил, что вражеская ракета, которую сбили несколько дней назад в области, является очень дорогой и современной.
"Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета. Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте.
edvardd
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