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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 378379380381382>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:25

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся.
В орде уже курс просел более чем в два раза.

Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.

та ладно, всё есть, правда не в ассортименте, но то такое, даже выпивку с 10до 14 продают, на базаре ассортимент получше, вот рыба, пока были на базаре - тревогу объявили, сейчас парные бахи - ПВО работает... бакс Запорожье 32/34, припал...
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:43

В Винницкой области украинские военные сбили российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 с помощью обычного пулемета. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в видеообращении.
Так, Борзов сообщил, что вражеская ракета, которую сбили несколько дней назад в области, является очень дорогой и современной.
"Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета. Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте.
ставки растут...
Чеченский блогер Хасан Халитов объявил вознаграждение в 5 млн. долл. за голову Кадырова.
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 15 бер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся.
В орде уже курс просел более чем в два раза.

Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.


Говорил с Винницей, говорят все есть.
Не заметили прям нехватки продуктов.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:04

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся.
В орде уже курс просел более чем в два раза.

А есть реальные примеры от ордынцев в Баварии, что при нарисованном на сайте банка курсе покупки/ продажи 110/120 - 130....140 только сдать там можно по плюс-минус "межбанку", а реально купить можно только в частных "чёрных" обменниказ по 175 и выше как и продавался он в начале марта?


Не знаю, как то так вышло что с ордынцами в Баварии не общаюсь.
Украинцы, белорусы, прибалты есть общение.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:09

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  Олежан написав:в києві ввели комендантську годину на 2 доби
очікують повне вторгнення та бамбардування?
які будуть думки?

Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.

понял. спасибо

вижу по другим источникам что со стороны броваров (возле киева) идут уже несколько дней жесткие бои

есть более детальная инфо? что там происходит


происходит уже 5й дней...
враг кинул все резервы на Киев(снял "несколько БТРг" с Чернигова, Сум и из-под Харькова), это все бес толку, чтобы был результат надо 55-60 БТРГ только на Киев

остатки пушечного мяса
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:12

Заходу не потрібна швидка перемога України.

https://www.unian.ua/war/koli-zakinchit ... 44575.html
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:26

  vitaliian написав:.............
Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.

Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику.
.........

На 10 дней не рассчитывал с самого начала. Честно говоря боялся, что Харьков не удержат - слишком близко граница, никаких проблем со снабжением войск и вообще логистикой.
История, похоже, относительно надолго. Санкции быстро не подействуют. Пустой холодильник тоже и случится не завтра.
Большой оккупации пока что нет и, надеюсь, не будет. А вот бомбёжки ...
Паника на ж/д вокзалах есть и так. В эвакуационные поезда набиваются как сельди в бочку. На границах бешеные очереди. По данным ООН выехало уже 2,7 млн.
Насчёт массовой истерики не скажу. Просто истерика наблюдается, особенно когда попадают в соседний дом. Насколько массовая... по-моему, нет.
Голода, надеюсь, всё же не будет - война не должна так уж сильно затянуться. Хотя, кто знает...

P.s. Что-то сегодня сильно бухает.


Обстрелы продолжаются. Почему-то вчера-сегодня значительно громче, чем раньше. Не знаю, то ли другие установки работают, то наша арта где-то ближе стоит и, соответственно, получается громче.
Мэрия говорит о 600 разбитых домах в городе (с разной степенью разрушений).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Олежан написав:вижу по другим источникам что со стороны броваров (возле киева) идут уже несколько дней жесткие бои

есть более детальная инфо? что там происходит

https://t.me/oleksiihoncharenko/14896
С 10 марта орки зашли колонной за цветами на окружную Броваров (Е95) со стороны Сум(Красиловка, Гоголев). Там им наши сразу сказали, шо эт было неправильно. Вот на видео этот бой.
Орки отошли и теперь окопались на линии Пуховка-Красиловка-Калиновка.
Я так понимаю, шо ждут подкрепления через Чернигов(Козелец). Эт -- фиг!
Наши их все эти 5 дней укатывают артой и вертолетами. Работают ПТУРсы

Смерть ворогам!
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:30

Взгляд с немецкой стороны

До недавнего времени Украина была не чем иным, как задним двором, гласисом, сферой влияния, буферной зоной и чужим объектом на горизонте большинства немцев, а не субъектом, имеющим свое представление о своей истории и способным организовать свою жизнь так, как она хочет и, как и все, предоставляется другим народам без каких-либо «если» или «но».
В 2015 году мало кто в Германии серьезно интересовался украинскими проблемами. Год был отмечен «Мы можем это сделать» и кризисом беженцев. Кроме того, всего через несколько месяцев после аннексии Крыма сырьевые сделки с Россией оказались важнее нарушений международного права: осенью 2015 года был официально запущен судьбоносный проект «Северный поток — 2». Когда в то время немецкая общественность говорила об Украине, речь в первую очередь шла о несостоявшихся Минских соглашениях, призванных положить конец насилию. Многие также могут помнить репортажи о правых экстремистах и ​​националистах на Майдане и боевых частях на востоке Украины. Тот факт, что Шлегель безоговорочно встал на защиту украинской нации в этой ситуации и видел в ней часть европейского проекта, некоторым казался неуместным и одномерным. Другие сочли иногда патетический тон его замечаний преувеличенным.
Война России на Украине — это эпохальный перелом мирового значения, последствия которого невозможно предвидеть с сегодняшней точки зрения. Но что на самом деле могут сделать современные историки в условиях кризиса? В сезоне 2014/15 Карл Шлёгель ответил на этот вопрос: надо хотя бы стараться не отставать от событий. Но человек морально обязан принять чью-либо сторону.
Что это означает в конкретном плане и в реалиях 2022 года? Во-первых, очевидно, что от историков требуется классифицировать события, объяснять исторические контексты и, где это необходимо, противодействовать искажениям и лжи. СМИ и паблики, в которых они это делают, разные. Это могут быть телевизионные программы, а также дискуссии со школьными классами. Кроме того, как недавно отметил историк Флориан Петерс, уже сейчас необходимо создавать источники для последующего анализа. видеоролики, сообщения в социальных сетях, сообщения в блогах и истории чатов; это материалы, из которых должна быть написана история этой войны. Кроме того: культурно-историческое наследие Украины окажется под угрозой, если от войны пострадают библиотеки и архивы. В настоящее время формируются глобальные инициативы, чтобы обеспечить как можно больше этого. Нужна любая рука помощи. Но прежде всего сейчас речь идет о коллегах из Харькова, Киева или Львова, которые вынуждены покинуть родину из-за войны. Им нужны перспективы для продолжения работы. То же самое относится и к тем, кто в наши дни отворачивается от России и Беларуси, потому что не может больше «жить с ложью». Здесь требуется бетонная опора; как в виде несложных стипендий и грантов, которые в настоящее время появляются во многих местах, так и в виде долгосрочных программ. И хотя большая часть институционального сотрудничества с российскими научными учреждениями и университетами прервана, сотрудничество с нашими коллегами в России не должно прекращаться. Наша солидарность особенно важна сейчас.
Все подобные мероприятия актуальны, но их успех не определен. Потому что: «Построению обороны от войны, подпитываемой извне, предшествует долгий и мучительный период дестабилизации, раздробленности, атомизации. Дестабилизация — это время перехода в другую Европу. мы это переживем??".
Последний вопрос Карла Шлёгеля актуален сегодня как никогда. Ответ на это — надежда.
Полный текст: https://zeitgeschichte-online.de/themen ... uxtMmeZWLQ
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:35

Родня выехала из израненного Чернигова.(волонтерили, но пределом стало 4 дня без света, воды, тепла, моб.связи и ревящие самолёты над головой, сыпящие бомбы). Сначала на Киев, потом на Львов, сейчас в Перемышль. Кроме как покинуть Чернигов, нигде больше проблем не возникло. Все довольно быстро. Мне кажется аврал спал.
Hotab
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