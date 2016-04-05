Додано: Вів 15 бер, 2022 13:30

До недавнего времени Украина была не чем иным, как задним двором, гласисом, сферой влияния, буферной зоной и чужим объектом на горизонте большинства немцев, а не субъектом, имеющим свое представление о своей истории и способным организовать свою жизнь так, как она хочет и, как и все, предоставляется другим народам без каких-либо «если» или «но».В 2015 году мало кто в Германии серьезно интересовался украинскими проблемами. Год был отмечен «Мы можем это сделать» и кризисом беженцев. Кроме того, всего через несколько месяцев после аннексии Крыма сырьевые сделки с Россией оказались важнее нарушений международного права: осенью 2015 года был официально запущен судьбоносный проект «Северный поток — 2». Когда в то время немецкая общественность говорила об Украине, речь в первую очередь шла о несостоявшихся Минских соглашениях, призванных положить конец насилию. Многие также могут помнить репортажи о правых экстремистах и ​​националистах на Майдане и боевых частях на востоке Украины. Тот факт, что Шлегель безоговорочно встал на защиту украинской нации в этой ситуации и видел в ней часть европейского проекта, некоторым казался неуместным и одномерным. Другие сочли иногда патетический тон его замечаний преувеличенным.Война России на Украине — это эпохальный перелом мирового значения, последствия которого невозможно предвидеть с сегодняшней точки зрения. Но что на самом деле могут сделать современные историки в условиях кризиса? В сезоне 2014/15 Карл Шлёгель ответил на этот вопрос: надо хотя бы стараться не отставать от событий. Но человек морально обязан принять чью-либо сторону.Что это означает в конкретном плане и в реалиях 2022 года? Во-первых, очевидно, что от историков требуется классифицировать события, объяснять исторические контексты и, где это необходимо, противодействовать искажениям и лжи. СМИ и паблики, в которых они это делают, разные. Это могут быть телевизионные программы, а также дискуссии со школьными классами. Кроме того, как недавно отметил историк Флориан Петерс, уже сейчас необходимо создавать источники для последующего анализа. видеоролики, сообщения в социальных сетях, сообщения в блогах и истории чатов; это материалы, из которых должна быть написана история этой войны. Кроме того: культурно-историческое наследие Украины окажется под угрозой, если от войны пострадают библиотеки и архивы. В настоящее время формируются глобальные инициативы, чтобы обеспечить как можно больше этого. Нужна любая рука помощи. Но прежде всего сейчас речь идет о коллегах из Харькова, Киева или Львова, которые вынуждены покинуть родину из-за войны. Им нужны перспективы для продолжения работы. То же самое относится и к тем, кто в наши дни отворачивается от России и Беларуси, потому что не может больше «жить с ложью». Здесь требуется бетонная опора; как в виде несложных стипендий и грантов, которые в настоящее время появляются во многих местах, так и в виде долгосрочных программ. И хотя большая часть институционального сотрудничества с российскими научными учреждениями и университетами прервана, сотрудничество с нашими коллегами в России не должно прекращаться. Наша солидарность особенно важна сейчас.Все подобные мероприятия актуальны, но их успех не определен. Потому что: «Построению обороны от войны, подпитываемой извне, предшествует долгий и мучительный период дестабилизации, раздробленности, атомизации. Дестабилизация — это время перехода в другую Европу. мы это переживем??".Последний вопрос Карла Шлёгеля актуален сегодня как никогда. Ответ на это — надежда.Полный текст: