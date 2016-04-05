Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.
та ладно, всё есть, правда не в ассортименте, но то такое, даже выпивку с 10до 14 продают, на базаре ассортимент получше, вот рыба, пока были на базаре - тревогу объявили, сейчас парные бахи - ПВО работает... бакс Запорожье 32/34, припал...
В Винницкой области украинские военные сбили российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 с помощью обычного пулемета. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в видеообращении. Так, Борзов сообщил, что вражеская ракета, которую сбили несколько дней назад в области, является очень дорогой и современной. "Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета. Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте. ставки растут... Чеченский блогер Хасан Халитов объявил вознаграждение в 5 млн. долл. за голову Кадырова.
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 15 бер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.
Говорил с Винницей, говорят все есть. Не заметили прям нехватки продуктов.
Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
А есть реальные примеры от ордынцев в Баварии, что при нарисованном на сайте банка курсе покупки/ продажи 110/120 - 130....140 только сдать там можно по плюс-минус "межбанку", а реально купить можно только в частных "чёрных" обменниказ по 175 и выше как и продавался он в начале марта?
Не знаю, как то так вышло что с ордынцами в Баварии не общаюсь. Украинцы, белорусы, прибалты есть общение.
vitaliian написав:............. Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.
Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику. .........
На 10 дней не рассчитывал с самого начала. Честно говоря боялся, что Харьков не удержат - слишком близко граница, никаких проблем со снабжением войск и вообще логистикой. История, похоже, относительно надолго. Санкции быстро не подействуют. Пустой холодильник тоже и случится не завтра. Большой оккупации пока что нет и, надеюсь, не будет. А вот бомбёжки ... Паника на ж/д вокзалах есть и так. В эвакуационные поезда набиваются как сельди в бочку. На границах бешеные очереди. По данным ООН выехало уже 2,7 млн. Насчёт массовой истерики не скажу. Просто истерика наблюдается, особенно когда попадают в соседний дом. Насколько массовая... по-моему, нет. Голода, надеюсь, всё же не будет - война не должна так уж сильно затянуться. Хотя, кто знает...
P.s. Что-то сегодня сильно бухает.
Обстрелы продолжаются. Почему-то вчера-сегодня значительно громче, чем раньше. Не знаю, то ли другие установки работают, то наша арта где-то ближе стоит и, соответственно, получается громче. Мэрия говорит о 600 разбитых домах в городе (с разной степенью разрушений).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Олежан написав:вижу по другим источникам что со стороны броваров (возле киева) идут уже несколько дней жесткие бои
есть более детальная инфо? что там происходит
https://t.me/oleksiihoncharenko/14896 С 10 марта орки зашли колонной за цветами на окружную Броваров (Е95) со стороны Сум(Красиловка, Гоголев). Там им наши сразу сказали, шо эт было неправильно. Вот на видео этот бой. Орки отошли и теперь окопались на линии Пуховка-Красиловка-Калиновка. Я так понимаю, шо ждут подкрепления через Чернигов(Козелец). Эт -- фиг! Наши их все эти 5 дней укатывают артой и вертолетами. Работают ПТУРсы
До недавнего времени Украина была не чем иным, как задним двором, гласисом, сферой влияния, буферной зоной и чужим объектом на горизонте большинства немцев, а не субъектом, имеющим свое представление о своей истории и способным организовать свою жизнь так, как она хочет и, как и все, предоставляется другим народам без каких-либо «если» или «но». В 2015 году мало кто в Германии серьезно интересовался украинскими проблемами. Год был отмечен «Мы можем это сделать» и кризисом беженцев. Кроме того, всего через несколько месяцев после аннексии Крыма сырьевые сделки с Россией оказались важнее нарушений международного права: осенью 2015 года был официально запущен судьбоносный проект «Северный поток — 2». Когда в то время немецкая общественность говорила об Украине, речь в первую очередь шла о несостоявшихся Минских соглашениях, призванных положить конец насилию. Многие также могут помнить репортажи о правых экстремистах и националистах на Майдане и боевых частях на востоке Украины. Тот факт, что Шлегель безоговорочно встал на защиту украинской нации в этой ситуации и видел в ней часть европейского проекта, некоторым казался неуместным и одномерным. Другие сочли иногда патетический тон его замечаний преувеличенным. Война России на Украине — это эпохальный перелом мирового значения, последствия которого невозможно предвидеть с сегодняшней точки зрения. Но что на самом деле могут сделать современные историки в условиях кризиса? В сезоне 2014/15 Карл Шлёгель ответил на этот вопрос: надо хотя бы стараться не отставать от событий. Но человек морально обязан принять чью-либо сторону. Что это означает в конкретном плане и в реалиях 2022 года? Во-первых, очевидно, что от историков требуется классифицировать события, объяснять исторические контексты и, где это необходимо, противодействовать искажениям и лжи. СМИ и паблики, в которых они это делают, разные. Это могут быть телевизионные программы, а также дискуссии со школьными классами. Кроме того, как недавно отметил историк Флориан Петерс, уже сейчас необходимо создавать источники для последующего анализа. видеоролики, сообщения в социальных сетях, сообщения в блогах и истории чатов; это материалы, из которых должна быть написана история этой войны. Кроме того: культурно-историческое наследие Украины окажется под угрозой, если от войны пострадают библиотеки и архивы. В настоящее время формируются глобальные инициативы, чтобы обеспечить как можно больше этого. Нужна любая рука помощи. Но прежде всего сейчас речь идет о коллегах из Харькова, Киева или Львова, которые вынуждены покинуть родину из-за войны. Им нужны перспективы для продолжения работы. То же самое относится и к тем, кто в наши дни отворачивается от России и Беларуси, потому что не может больше «жить с ложью». Здесь требуется бетонная опора; как в виде несложных стипендий и грантов, которые в настоящее время появляются во многих местах, так и в виде долгосрочных программ. И хотя большая часть институционального сотрудничества с российскими научными учреждениями и университетами прервана, сотрудничество с нашими коллегами в России не должно прекращаться. Наша солидарность особенно важна сейчас. Все подобные мероприятия актуальны, но их успех не определен. Потому что: «Построению обороны от войны, подпитываемой извне, предшествует долгий и мучительный период дестабилизации, раздробленности, атомизации. Дестабилизация — это время перехода в другую Европу. мы это переживем??". Последний вопрос Карла Шлёгеля актуален сегодня как никогда. Ответ на это — надежда. Полный текст: https://zeitgeschichte-online.de/themen ... uxtMmeZWLQ
Родня выехала из израненного Чернигова.(волонтерили, но пределом стало 4 дня без света, воды, тепла, моб.связи и ревящие самолёты над головой, сыпящие бомбы). Сначала на Киев, потом на Львов, сейчас в Перемышль. Кроме как покинуть Чернигов, нигде больше проблем не возникло. Все довольно быстро. Мне кажется аврал спал.