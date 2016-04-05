RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 379380381382>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:37

  prodigy написав:https://www.unian.ua/war/koli-zakinchitsya-viyna-v-ukrajini-2022-prognoz-viyskovogo-eksperta-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11744575.html

Слишком много развелось Нострадамусов. Относится, естественно, не только к Вашей ссылке, тут много такого.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:39

  Hotab написав:....... Мне кажется аврал спал.

Аврал в каком плане?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:39

Хомякоид

читав в одній із новин що в Німечинні почалась тотальна русофобія у всіх сферах побуту і життя
ви це бачите?
greenozon
 
Повідомлень: 12921
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:....... Мне кажется аврал спал.

Аврал в каком плане?

Выезжающих.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:46

А как на вокзалах Запорожья??

Вроде пишут, что людей намного меньше стало.
А чего выезжать из Запорожья ??
не стреляют, продукты все есть, бензин есть, банкоматы работают, терминалы тоже работают. Такое впечатление, что война где то в др. части мира.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5374
З нами з: 13.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:46

  prodigy написав:

Так что, есть всё же и нормальные русские?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:48

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:....... Мне кажется аврал спал.

Аврал в каком плане?

Выезжающих.

Понятно.
Ну это естественно. Уже многие выехали.
Кстати, по оценке ООН из Украины на Запад уже выехало больше 3 млн.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:54

ЛАД , і всі міста ( а останнім часом був у Чернівцях, Львові) битком забиті туристами. Львів той взагалі навіть на сирену не реагує: мами з колясками в парку сидять)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:54

  otg написав:
  lapay написав:Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
Дело не в этом, то что бомбить будут это понятно, но представьте какое давление на зрителя в оркостане. Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. Ну и в ООН завтра будут махать дескать смотрите что нацики вытворяют.

О соцопросах и их достоверности на разных ветках писали достаточно много.
О достоверности российского официоза и опросов, произведенных правительственными или проправительственными организациями говорить вообще смешно. Удивительно, что не 94%.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:58

  Hotab написав:Родня выехала из израненного Чернигова.(волонтерили, но пределом стало 4 дня без света, воды, тепла, моб.связи и ревящие самолёты над головой, сыпящие бомбы). Сначала на Киев, потом на Львов, сейчас в Перемышль. Кроме как покинуть Чернигов, нигде больше проблем не возникло. Все довольно быстро. Мне кажется аврал спал.


Тем кто держиться в Чернигове, Мариуполе, Харькове и других городах надо ставить памятники при жизни и называть в их честь улицы.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2009 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 379380381382>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (152)
15.03.2022 14:36
Рынок ОВГЗ (2876)
15.03.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.