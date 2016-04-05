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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:37
prodigy написав:
https://www.unian.ua/war/koli-zakinchitsya-viyna-v-ukrajini-2022-prognoz-viyskovogo-eksperta-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11744575.html
Слишком много развелось Нострадамусов. Относится, естественно, не только к Вашей ссылке, тут много такого.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 15 бер, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:39
Hotab написав:
....... Мне кажется аврал спал.
Аврал в каком плане?
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:39
Хомякоид
читав в одній із новин що в Німечинні почалась тотальна русофобія у всіх сферах побуту і життя
ви це бачите?
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greenozon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:41
ЛАД написав: Hotab написав:
....... Мне кажется аврал спал.
Аврал в каком плане?
Выезжающих.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:46
А как на вокзалах Запорожья??
Вроде пишут, что людей намного меньше стало.
А чего выезжать из Запорожья ??
не стреляют, продукты все есть, бензин есть, банкоматы работают, терминалы тоже работают. Такое впечатление, что война где то в др. части мира.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:46
prodigy написав:
Так что, есть всё же и нормальные русские?
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:48
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
....... Мне кажется аврал спал.
Аврал в каком плане?
Выезжающих.
Понятно.
Ну это естественно. Уже многие выехали.
Кстати, по оценке ООН из Украины на Запад уже выехало больше 3 млн.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:54
ЛАД , і всі міста ( а останнім часом був у Чернівцях, Львові) битком забиті туристами. Львів той взагалі навіть на сирену не реагує: мами з колясками в парку сидять)))
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:54
otg написав: lapay написав:
Бомбардувати вони будуть і без шоу, наша справа збивати все, що шевелиться.
Дело не в этом, то что бомбить будут это понятно, но представьте какое давление на зрителя в оркостане. Растут недовольства в стране, нужна соответствующая картинка. Хотя хрен его знает, еще утром читал что поддержка фюрера выросла с 63 до 74%. Ну и в ООН завтра будут махать дескать смотрите что нацики вытворяют.
О соцопросах и их достоверности на разных ветках писали достаточно много.
О достоверности российского официоза и опросов, произведенных правительственными или проправительственными организациями говорить вообще смешно. Удивительно, что не 94%.
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ЛАД
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:58
Hotab написав:
Родня выехала из израненного Чернигова.(волонтерили, но пределом стало 4 дня без света, воды, тепла, моб.связи и ревящие самолёты над головой, сыпящие бомбы). Сначала на Киев, потом на Львов, сейчас в Перемышль. Кроме как покинуть Чернигов, нигде больше проблем не возникло. Все довольно быстро. Мне кажется аврал спал.
Тем кто держиться в Чернигове, Мариуполе, Харькове и других городах надо ставить памятники при жизни и называть в их честь улицы.
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Хомякоид
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