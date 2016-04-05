Самое смешное, что в Харькове тоже так.
Наблюдал позавчера - слышна артстрельба, а 2 бабули сидят на лавочке около проспекта и спокойно беседуют.
Кто-то, правда, в это же время паникует и плачет.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:01
Самое смешное, что в Харькове тоже так.
Наблюдал позавчера - слышна артстрельба, а 2 бабули сидят на лавочке около проспекта и спокойно беседуют.
Кто-то, правда, в это же время паникует и плачет.
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:03
Судячи по телебаченню то так.
Підтримка України безаперечна.
За все життя не бачив щоб так когось підтримували.
Іміджеві втрати для росії катастрофічні. Дивлячись ТВ здається що вся Україна розбомблена москалями і одні руїни в країні.
Ось німці на сімейному підприємстві варять протитанкові їжаки
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:11
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:22
Єдність, но не партизаншина.
В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. Вполне возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление. Такая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:32
Ещё один момент.
Сейчас и Зеленский, и Шмыгаль (и, соотв., ТВ) начали говорить о том, что надо начинать работать, платить зарплаты и т.д.
Оно, конечно, так.
Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны.
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:41
Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.
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