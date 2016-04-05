Додано: Вів 15 бер, 2022 14:32

Ещё один момент.

Сейчас и Зеленский, и Шмыгаль (и, соотв., ТВ) начали говорить о том, что надо начинать работать, платить зарплаты и т.д.

Оно, конечно, так.

Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.

В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".

Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.

Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?

Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны.