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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:01
Hotab написав:ЛАД
, і всі міста ( а останнім часом був у Чернівцях, Львові) битком забиті туристами. Львів той взагалі навіть на сирену не реагує: мами з колясками в парку сидять)))
Самое смешное, что в Харькове тоже так.
Наблюдал позавчера - слышна артстрельба, а 2 бабули сидят на лавочке около проспекта и спокойно беседуют.
Кто-то, правда, в это же время паникует и плачет.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:03
greenozon написав:Хомякоид
читав в одній із новин що в Німечинні почалась тотальна русофобія у всіх сферах побуту і життя
ви це бачите?
Судячи по телебаченню то так.
Підтримка України безаперечна.
За все життя не бачив щоб так когось підтримували.
Іміджеві втрати для росії катастрофічні. Дивлячись ТВ здається що вся Україна розбомблена москалями і одні руїни в країні.
Ось німці на сімейному підприємстві варять протитанкові їжаки
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:11
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:22
lapay написав: Schmit написав:
Це якийсь сюр.
Це Єрмак виліз з бункера і поїхав арештовувати Пашинського. Атовців амністували, щоб вони вовали, а тут хочуть посадити тих, хто воює, і за що? Навіть якщо взяли без дозволу, то не собі в карман, після війни треба розбиратись, а не зараз, коли потрібна єдність.
Єдність, но не партизаншина.
В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. Вполне возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление. Такая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:32
Ещё один момент.
Сейчас и Зеленский, и Шмыгаль (и, соотв., ТВ) начали говорить о том, что надо начинать работать, платить зарплаты и т.д.
Оно, конечно, так.
Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны.
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ЛАД
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:41
ЛАД написав:
///
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны
.
Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:48
«Ашан», «Декатлон», «Данон» и другие французские компании остаются в России, правительство Франции не рекомендовало им уходить из страны. Об этом 15 марта заявил в эфире телеканала BFMTV глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.
«Они [сотрудники] должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT», — отметил он, добавив, что во французских компаниях в РФ работают около 160 тысяч человек (цитата по РИА Новости).
Начальник управления поддержания лётной годности Росавиации Валерий Кудинов был уволен с занимаемой должности после того, как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолётов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию. Об этом со ссылкой на собственные источники 15 марта сообщает «Коммерсантъ».
..... Кудинов уточнил, что отношения с ним расторгли по статье о разглашении сведений в соответствии с федеральным законом «О госслужбе».
Появление в эфире Первого канала девушки с пацифистским плакатом — это хулиганство и не вопрос повестки Кремля. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
....
Также представитель Кремля отметил, что Первый канал, как и другие ведущие каналы страны, — это «марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации».
«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше. […] Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется», — сказал депутат (цитата по «Интерфаксу»).(глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн)
Из серии "Маразм крепчает":
О необходимости выражения поддержки действий российской армии именно таким образом сообщил в письме губернатору Петербурга глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.
«В букве Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена», — пишет Григорьев, объясняя Александру Беглову необходимость размещения букв в символике городских властей. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») датировано 5 марта. Уже 8 марта глава города сменил аватарку в соцсетях, поставив букву Z на фон своего портрета.
Всё с сегодняшней Фонтанки.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 15 бер, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:54
_hunter написав: ЛАД написав:
///
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны
.
Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.
Насчёт "патронов завались" не знаю, но не уверен. Во время войны расход большой.
Танки кувалдой (даже условной) и в ВОВ собирать не получилось бы.
А на заводе есть достаточно много низкоквалифицированных операций - работать токарем на полуавтоматическом станке может любой.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:02
ЛАД написав:
Сейчас и Зеленский, и Шмыгаль (и, соотв., ТВ) начали говорить о том, что надо начинать работать, платить зарплаты и т.д.
Оно, конечно, так.
Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
Вы может удивитесь. Жена работает продавцом в сфере бьюти (лаки, краски, ножницы, всё для маникюра), так раньше она работала по 10 часов, теперь всего 6 часов в день, а кассы при этом даже ВЫРОСЛИ. Это Днепр. И спасибо работодателю, за 6 часов платит как за 10 + повышенный % процент от продажи. Могу это связать с тем, что много переселенцев с других областей, особенно женщин. С мамой разговаривал, живёт в Желтых Водах, так там беженки с Волновахи искали и спрашивали у людей, где здесь можно сделать маникюр!
Востаннє редагувалось Striker
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:05
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
///
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны
.
Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.
Насчёт "патронов завались" не знаю, но не уверен. Во время войны расход большой.
Танки кувалдой (даже условной) и в ВОВ собирать не получилось бы.
А на заводе есть достаточно много низкоквалифицированных операций - работать токарем на полуавтоматическом станке может любой.
так даже за месяц когда Зе предупредили, ничего не предпринималось
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