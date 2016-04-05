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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:05
ЛАД написав:
Єдність, но не партизаншина.
В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. Вполне возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление. Такая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.
Зброя потрапила в ціль, у ворожу бронь. Партизанщина не припустима для службовців ЗСУ і НГУ, але з цим повинно розбиратись їх безпосереднє начальство і військова прокуратура.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:15
ЛАД написав:
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.
если бы их расфигачили на складах было бы лучше? штрафы бы отменили?
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:16
ЛАД написав: Hotab написав:
....... Мне кажется аврал спал.
Аврал в каком плане?
Мои знакомые добирались из Киева во Львов больше суток, в т.ч. ночь стояли за Винницей в пробке (через Житомир ехать не рискнули).
🔴 Лукашенко про Україну: Нам там нічого робити. І нас туди не кличуть
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові нібито не збираються брати участь у війні росії проти України:
«Ну подумайте, що ми можемо там додати росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо в рф. Вони все це мають, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть».
Если лукашист сказал что белорусов здесь не будет, значит решение принято они уже в пути. Когда он в последний раз говорил правду? Наверное до проигранных выборов.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:24
Олежан написав: vitaliian написав:
Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.
на картошке можно нормально протянуть
если серьезно, выйду сегодня в магазин...что то не заметил что чего то нет
Приехали на запад Украины, в магазинах если выбрасывают по несколько пачек социальные продукты то через 10 минут их нет. Количество людей увеличилось, а обеспечение остановилось.
Метро, АТБ, Арсен полки Вам сфоткать?
Востаннє редагувалось копейка
в Вів 15 бер, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:26
Striker написав:
может удивитесь. Жена работает продавцом в сфере бьюти (лаки, краски, ножницы, всё для маникюра), так раньше она работала по 10 часов, теперь всего 6 часов в день, а кассы при этом даже ВЫРОСЛИ.
Интересно что ни в Херсоне ни в Мелитополе паники не было, может в Ирпене была хз, здесь царит полный инфовакуум.
Уверен что Киев особо не паниковал. Разве что давка на вокзале и пробки по дорогам на запад. Но это не новое явление, когда Крым был наш летом давка на вокзале была перед каждым поездом на юг, сам так несколько раз ездил, а пробки на выезде из столицы были каждую пятницу без всякой паники.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 бер, 2022 15:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:27
lapay написав: ЛАД написав:
Єдність, но не партизаншина.
В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. Вполне возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление.
Такая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.
Зброя потрапила в ціль, у ворожу бронь. Партизанщина не припустима для службовців ЗСУ і НГУ, але з цим повинно розбиратись їх безпосереднє начальство і військова прокуратура.
1. Обратите внимание на подчёркнутое.
2. И сколько попало в бронь, а сколько мимо, мы не знаем.
3. Ну так прокуратура и разбирается.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:29
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
///
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны
.
Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.
Насчёт "патронов завались" не знаю, но не уверен. Во время войны расход большой.
Танки кувалдой (даже условной) и в ВОВ собирать не получилось бы.
А на заводе есть достаточно много низкоквалифицированных операций - работать токарем на полуавтоматическом станке может любой
.
Оно-то да, но двоем на одном станке работать не получится (вопрос работы в две/три смены я оставлю -- так оно или не так -- только кто-то с конкретного завода подтвердить сможет). Т.е. для увеличения производства в два раза -- "где-то" нужно взять вторую линию...
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:29
копейка написав: Олежан написав: vitaliian написав:
Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.
на картошке можно нормально протянуть
если серьезно, выйду сегодня в магазин...что то не заметил что чего то нет
Приехали на запад Украины, в магазинах если выбрасывают по несколько пачек социальные продукты то через 10 минут их нет. Количество людей увеличилось, а обеспечение остановилось.
Метро, АТБ, Арсен полки Вам сфоткать?
Всё это, видимо, в разных областях по-разному.
Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:31
_hunter написав:
...........
Оно-то да, но двоем на одном станке работать не получится (вопрос работы в две/три смены я оставлю -- так оно или не так -- только кто-то с конкретного завода подтвердить сможет). Т.е. для увеличения производства в два раза -- "где-то" нужно взять вторую линию...
1. Вы сами написали о 2-3 сменах.
2. Станки тоже можно делать в 2-3 смены.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:33
Guineapig написав: ЛАД написав: _hunter написав:
Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.
Насчёт "патронов завались" не знаю, но не уверен. Во время войны расход большой.
Танки кувалдой (даже условной) и в ВОВ собирать не получилось бы.
А на заводе есть достаточно много низкоквалифицированных операций - работать токарем на полуавтоматическом станке может любой.
так даже за месяц когда Зе предупредили, ничего не предпринималось
см. 48:00
Так никто даже за месяц ничего не предпринимал: несмотря на все предупреждения народ на запад ломанулся только с первыми взрывами...
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