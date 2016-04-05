ЛАД написав:

возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление.

Єдність, но не партизаншина.В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. ВполнеТакая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.