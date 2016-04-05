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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 381382383384385>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Єдність, но не партизаншина.
В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. Вполне возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление. Такая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.

Зброя потрапила в ціль, у ворожу бронь. Партизанщина не припустима для службовців ЗСУ і НГУ, але з цим повинно розбиратись їх безпосереднє начальство і військова прокуратура.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:15

  ЛАД написав:Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.


если бы их расфигачили на складах было бы лучше? штрафы бы отменили?
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:16

  ЛАД написав:
  Hotab написав:....... Мне кажется аврал спал.

Аврал в каком плане?

Мои знакомые добирались из Киева во Львов больше суток, в т.ч. ночь стояли за Винницей в пробке (через Житомир ехать не рискнули).

🔴 Лукашенко про Україну: Нам там нічого робити. І нас туди не кличуть

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові нібито не збираються брати участь у війні росії проти України:

«Ну подумайте, що ми можемо там додати росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо в рф. Вони все це мають, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть».

Если лукашист сказал что белорусов здесь не будет, значит решение принято они уже в пути. Когда он в последний раз говорил правду? Наверное до проигранных выборов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:24

  Олежан написав:
  vitaliian написав:Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.

на картошке можно нормально протянуть
если серьезно, выйду сегодня в магазин...что то не заметил что чего то нет

Приехали на запад Украины, в магазинах если выбрасывают по несколько пачек социальные продукты то через 10 минут их нет. Количество людей увеличилось, а обеспечение остановилось.
Метро, АТБ, Арсен полки Вам сфоткать?
Востаннє редагувалось копейка в Вів 15 бер, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:26

  Striker написав:может удивитесь. Жена работает продавцом в сфере бьюти (лаки, краски, ножницы, всё для маникюра), так раньше она работала по 10 часов, теперь всего 6 часов в день, а кассы при этом даже ВЫРОСЛИ.


Московская паника 1941
Были взрослые, которые жгли партбилеты, школьники, прятавшие пионерские галстуки, домохозяйки, готовившие лучшие наряды, чтобы встречать «культурных немцев». Но все они составляли меньшинство.
https://www.google.com/amp/s/aif.ru/amp ... _1941_goda

Интересно что ни в Херсоне ни в Мелитополе паники не было, может в Ирпене была хз, здесь царит полный инфовакуум.

Уверен что Киев особо не паниковал. Разве что давка на вокзале и пробки по дорогам на запад. Но это не новое явление, когда Крым был наш летом давка на вокзале была перед каждым поездом на юг, сам так несколько раз ездил, а пробки на выезде из столицы были каждую пятницу без всякой паники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 бер, 2022 15:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:27

  lapay написав:
  ЛАД написав:Єдність, но не партизаншина.
В разговоре о вывозе боевой девушкой ракет с завода упускается один момент. Вполне возможно, что они предназначались для совершенно другой части и в другое место. Там могли быть более квалифицированные бойцы (а не окончившие обучение неделю назад) и/или более ответственное направление. Такая партизанщина в принципе может приводить к печальным результатам.
Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.

Зброя потрапила в ціль, у ворожу бронь. Партизанщина не припустима для службовців ЗСУ і НГУ, але з цим повинно розбиратись їх безпосереднє начальство і військова прокуратура.

1. Обратите внимание на подчёркнутое.
2. И сколько попало в бронь, а сколько мимо, мы не знаем.
3. Ну так прокуратура и разбирается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:29

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:///
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Люди работали на заводах и производили патроны, снаряды, танки, самолёты - короче, оружие.
Почему сейчас этого нет? Почему мы сидим и ждём, когда нам даст оружие Запад?
Понятно, что что-то мы не можем производить. Мы не сделаем Джавелины. Но можно увеличить выпуск Стугны.

Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.

Насчёт "патронов завались" не знаю, но не уверен. Во время войны расход большой.
Танки кувалдой (даже условной) и в ВОВ собирать не получилось бы.
А на заводе есть достаточно много низкоквалифицированных операций - работать токарем на полуавтоматическом станке может любой.

Оно-то да, но двоем на одном станке работать не получится (вопрос работы в две/три смены я оставлю -- так оно или не так -- только кто-то с конкретного завода подтвердить сможет). Т.е. для увеличения производства в два раза -- "где-то" нужно взять вторую линию...
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:29

  копейка написав:
  Олежан написав:
  vitaliian написав:Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.

на картошке можно нормально протянуть
если серьезно, выйду сегодня в магазин...что то не заметил что чего то нет

Приехали на запад Украины, в магазинах если выбрасывают по несколько пачек социальные продукты то через 10 минут их нет. Количество людей увеличилось, а обеспечение остановилось.
Метро, АТБ, Арсен полки Вам сфоткать?

Всё это, видимо, в разных областях по-разному.
Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:31

  _hunter написав:...........
Оно-то да, но двоем на одном станке работать не получится (вопрос работы в две/три смены я оставлю -- так оно или не так -- только кто-то с конкретного завода подтвердить сможет). Т.е. для увеличения производства в два раза -- "где-то" нужно взять вторую линию...

1. Вы сами написали о 2-3 сменах.
2. Станки тоже можно делать в 2-3 смены.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:33

  Guineapig написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Как? -- поставить парикмахеров -- пусть из болванок ножницами вырезают?..
Во время WW2 танки собирать можно было условной кувалдой -- и на какое-то время тех танков хватало. Сейчас, увы (?), рабочие руки нужны с какой-никакой квалификацией... А там где не нужны -- пули в гильзы, например, пресовать -- так патронов и так завались, вроде.

Насчёт "патронов завались" не знаю, но не уверен. Во время войны расход большой.
Танки кувалдой (даже условной) и в ВОВ собирать не получилось бы.
А на заводе есть достаточно много низкоквалифицированных операций - работать токарем на полуавтоматическом станке может любой.

так даже за месяц когда Зе предупредили, ничего не предпринималось
см. 48:00

Так никто даже за месяц ничего не предпринимал: несмотря на все предупреждения народ на запад ломанулся только с первыми взрывами...
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