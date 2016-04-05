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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 382383384385>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:34

  vitaliian написав:........
когда Крым был наш летом давка на вокзале была перед каждым поездом на юг, сам так несколько раз ездил, а пробки на выезде из столицы были каждую пятницу без всякой паники.

Это всё же несколько разные вещи. :)
(Вам, по-моему, тоже стоило улыбочку поставить)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  копейка написав:Арсен полки Вам сфоткать?
там где нахожусь я, сегодня завезли картошку, яблоки, апельсины, морковку, лук. Есть молоко и кефир, какие-то колбасы, сыры, мороженная рыба, мясо разное и фарш в ассортименте, сахар, яйца, хлеб. Был горох на развес и пшено. Нет каких-то позиций, например лимонов, овсянки и манки, консерваций, но не критично, видимо логистика таки налаживается после шока.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:37

  mephala написав:
  ЛАД написав:Второй вариант (там что-то упоминается об экспортных ракетах. Не знаю, насколько это соответствует истине, на мой взгляд, сомнительно) - в этом случае возможны очень большие штрафы для предприятие.


если бы их расфигачили на складах было бы лучше? штрафы бы отменили?

Девушка знала, что их расфигачат на складе? (Да, и я не знаю, действительно ли склады расфигачили. Или это для красного словца.)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Оно-то да, но двоем на одном станке работать не получится (вопрос работы в две/три смены я оставлю -- так оно или не так -- только кто-то с конкретного завода подтвердить сможет). Т.е. для увеличения производства в два раза -- "где-то" нужно взять вторую линию...

1. Вы сами написали о 2-3 сменах.
2. Станки тоже можно делать в 2-3 смены.

1. И я же там написал: а есть информация, что это не так?
2. Опять же: а точно ли _все_ оборудование линии -- украинское (и все ли специалисты еще живы -- там вполне со времен совка могло что-то остаться)? Точно ли на линии нет бутылочного горлышка -- например производство плат управления -- без которых хоть ты в 100 смен на стонках болванки режь/пили -- получится просто нелетающая труба со взрывчаткой...

В любом случае: без "вестей с полей" -- именно в этом вопросе -- чистое теоретизирование идет...
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:43

_hunter
Согласен, что вопросов и проблем много.
Но, думаю, в 41-м перевезти заводы из Харькова в Сибирь в голое поле и запустить их там "тоже" было непросто.

P.s. Точно знаю, что Малышева в 3 смены не работает. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Дивлячись ТВ здається що вся Україна розбомблена москалями
100500% ТВ жуткая сила
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:44

  ЛАД написав:Всё это, видимо, в разных областях по-разному.
Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.

Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело.
Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет.
Всем мирного неба.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:49

  ЛАД написав:, думаю, в 41-м перевезти заводы из Харькова в Сибирь в голое поле и запустить их там "тоже" было непросто.
перевезти что либо из точки а в точку б много ума не надо, а наладить технологические процессы, сформировать логистические цепочки тут есть где приложиться. В 1941 работали за еду и фронтовые 100 грамм, вы знаете кого либо готового в 2022 работать за еду? Очень сильно все изменилось, сравнивать нет никакого смысла, комбинат где я работал получал комплектующие из десятка стран, в т.ч. морем и самолётами, чтобы им продолжить работу нужно переехать самим на западную Украину и перекинуть логистические цепочки на Европу. Дело не двух дней и удовольствие не дешёвое.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться

Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

https://t.me/uniannet/38518
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:01

vitaliian
Даже просто перевезти (демонтировать, перевезти, установить) тоже непросто.
Работали и тогда за зарплату, а не за еду и фронтовые 100 грамм (на что её хватало, другой вопрос).
Я и не сравниваю. Проблемы отличаются, но их надо решать.
"вы знаете кого либо готового в 2022 работать за еду?" - лучше бесплатно не работать? И почему за еду? За деньги.
"Дело не двух дней и удовольствие не дешёвое" - это конечно.
ЛАД
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