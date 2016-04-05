Додано: Вів 15 бер, 2022 15:44

ЛАД написав: Всё это, видимо, в разных областях по-разному.

Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо. Всё это, видимо, в разных областях по-разному.Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.

Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело.Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет.Всем мирного неба.