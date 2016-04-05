Это всё же несколько разные вещи.
(Вам, по-моему, тоже стоило улыбочку поставить)
|
|
|
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:34
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
там где нахожусь я, сегодня завезли картошку, яблоки, апельсины, морковку, лук. Есть молоко и кефир, какие-то колбасы, сыры, мороженная рыба, мясо разное и фарш в ассортименте, сахар, яйца, хлеб. Был горох на развес и пшено. Нет каких-то позиций, например лимонов, овсянки и манки, консерваций, но не критично, видимо логистика таки налаживается после шока.
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:37
Девушка знала, что их расфигачат на складе? (Да, и я не знаю, действительно ли склады расфигачили. Или это для красного словца.)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:39
1. И я же там написал: а есть информация, что это не так?
2. Опять же: а точно ли _все_ оборудование линии -- украинское (и все ли специалисты еще живы -- там вполне со времен совка могло что-то остаться)? Точно ли на линии нет бутылочного горлышка -- например производство плат управления -- без которых хоть ты в 100 смен на стонках болванки режь/пили -- получится просто нелетающая труба со взрывчаткой...
В любом случае: без "вестей с полей" -- именно в этом вопросе -- чистое теоретизирование идет...
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:43
_hunter
Согласен, что вопросов и проблем много.
Но, думаю, в 41-м перевезти заводы из Харькова в Сибирь в голое поле и запустить их там "тоже" было непросто.
P.s. Точно знаю, что Малышева в 3 смены не работает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:44
Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело.
Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет.
Всем мирного неба.
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:49
перевезти что либо из точки а в точку б много ума не надо, а наладить технологические процессы, сформировать логистические цепочки тут есть где приложиться. В 1941 работали за еду и фронтовые 100 грамм, вы знаете кого либо готового в 2022 работать за еду? Очень сильно все изменилось, сравнивать нет никакого смысла, комбинат где я работал получал комплектующие из десятка стран, в т.ч. морем и самолётами, чтобы им продолжить работу нужно переехать самим на западную Украину и перекинуть логистические цепочки на Европу. Дело не двух дней и удовольствие не дешёвое.
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться
Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.
Додано: Вів 15 бер, 2022 16:01
vitaliian
Даже просто перевезти (демонтировать, перевезти, установить) тоже непросто.
Работали и тогда за зарплату, а не за еду и фронтовые 100 грамм (на что её хватало, другой вопрос).
Я и не сравниваю. Проблемы отличаются, но их надо решать.
"вы знаете кого либо готового в 2022 работать за еду?" - лучше бесплатно не работать? И почему за еду? За деньги.
"Дело не двух дней и удовольствие не дешёвое" - это конечно.
|