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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 383384385386387>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:08

  GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться

Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

https://t.me/uniannet/38518

НАТО і Україна існуватимуть довше чим каденція зеленського. Сьогодні так, завтра інакше, не треба знов обіженку включати. Чи то для путлєра вух посил?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:15

  prodigy написав:РФ как наследники СССР , договора с ними мало чего стоят , тот же
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной


А на основі чого буде відбуватися припенення вогню, перехід до післявоєнного життя? На основі відеозапису у Zoom?
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:24

Не знаю фейк или нет

⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:33

  kotyk222 написав:
  GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться

Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

https://t.me/uniannet/38518

НАТО і Україна існуватимуть довше чим каденція зеленського. Сьогодні так, завтра інакше, не треба знов обіженку включати. Чи то для путлєра вух посил?

З 2008 року годують завтраками
Кому буде легше якщо вони ще кілька років це будут продовжувати робити?
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:39

  vitaliian написав:⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.

Ну так оточуйте, беріть кадирова в полон, рейд по тилам, скільки можна мусилити? Там Маріуполь гине в оточенні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:40

  vitaliian написав:⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.

Сегодня в новостных лентах столько всего противоречивого, что читать стало бессмысленно. От "сегодня ожидается штурм Харькова (Киева)" до "достигнуты большие успехи на переговорах"
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:43

[/quote]
З 2008 року годують завтраками
Кому буде легше якщо вони ще кілька років це будут продовжувати робити?[/quote]
Щоб відкрили треба стукати, а не істерити як зараз. В 2008 був шанс на ПДЧ, але тоді не було єдиної позиції ні серед керівників країни ні серед населення.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:45

  Starikan написав:
  vitaliian написав:⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.

Сегодня в новостных лентах столько всего противоречивого, что читать стало бессмысленно. От "сегодня ожидается штурм Харькова (Киева)" до "достигнуты большие успехи на переговорах"

Угумц... -- плюс в официальной телеге объявили вторую волну мобилизации...
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:47

  lapay написав:
  vitaliian написав:⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.

Ну так оточуйте, беріть кадирова в полон, рейд по тилам, скільки можна мусилити? Там Маріуполь гине в оточенні.

От ніяк не прожену від себе думку, чи не надто багато уваги Києву за рахунок інших напрямків? Столиця і все таке, але ...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:сформировать логистические цепочки тут есть где приложиться.


ЮКонтрол допоможе
---
Вітаємо, друзі!

Багато підприємців хочуть і можуть допомогти – але не знають потреб, або не знають з ким контактувати й куди підвозити допомогу.
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Отримавши доступ представники територіальної оборони та волонтери зможуть шукати підприємства, які працюють з харчуванням, засобами гігієни, медикаментами тощо.
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