GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться
Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется. Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.
GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться
Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется. Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.
[/quote] З 2008 року годують завтраками Кому буде легше якщо вони ще кілька років це будут продовжувати робити?[/quote] Щоб відкрили треба стукати, а не істерити як зараз. В 2008 був шанс на ПДЧ, але тоді не було єдиної позиції ні серед керівників країни ні серед населення.
vitaliian написав:сформировать логистические цепочки тут есть где приложиться.
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