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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 384385386387388>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:От ніяк не прожену від себе думку, чи не надто багато уваги Києву за рахунок інших напрямків? Столиця і все таке, але

Поки не оточимо чи не відкинемо, Путлер буде недоговороздатний, а це тисячі наших життів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:52

Каждому бучанину отступающие окупанты подарили по бмп

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:53

  _hunter написав:
  Starikan написав:
  vitaliian написав:⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.

Сегодня в новостных лентах столько всего противоречивого, что читать стало бессмысленно. От "сегодня ожидается штурм Харькова (Киева)" до "достигнуты большие успехи на переговорах"

Угумц... -- плюс в официальной телеге объявили вторую волну мобилизации...

Можно ссылку? Чето пропустил
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:06

Збройні сили України зупинили окупантів, розгорнули частини резерву та на певних напрямках переходять у контрнаступ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:08

  kotyk222 написав:

З 2008 року годують завтраками
Кому буде легше якщо вони ще кілька років це будут продовжувати робити?[/quote]
Щоб відкрили треба стукати, а не істерити як зараз. В 2008 був шанс на ПДЧ, але тоді не було єдиної позиції ні серед керівників країни ні серед населення.[/quote]
В НАТО немає консенсусу по Україні і не буде
Потрібно підписати договор аналог НАТО з США Британією і Францією
Ядерною країною
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шо вы зрады нагнали.
Все идет по плану.
Орда кругом остановлена. Гуманитарка идет нескончаемым потоком, деньги и оружие с добровольцами тоже.
Санкции вводяться один за одним.
Сейчас все что не говориться в эфире это деза и проверка реакции как населения так и противника на сказаное.
Думаю если не договоряться в ближайшие дни, наши будут наступать. В районе Киева точно.

А где Флай ? Забанен ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:10

  Игорь Алексеевич написав:А как на вокзалах Запорожья??

Вроде пишут, что людей намного меньше стало.
А чего выезжать из Запорожья ??
не стреляют, продукты все есть, бензин есть, банкоматы работают, терминалы тоже работают. Такое впечатление, что война где то в др. части мира.

воздушная тревога 2 раза на день, мощные взрывы от ПВО, а так да, не стреляют...
по ночам гудит сирена, тем кому не хватило места в бомбоубежищах, спать мешает...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:10

  vitaliian написав:
  _hunter написав:
  Starikan написав:Сегодня в новостных лентах столько всего противоречивого, что читать стало бессмысленно. От "сегодня ожидается штурм Харькова (Киева)" до "достигнуты большие успехи на переговорах"

Угумц... -- плюс в официальной телеге объявили вторую волну мобилизации...

Можно ссылку? Чето пропустил

Вот из новостей:
https://interfax.com.ua/news/general/813649.html
а вот, собственно, канал:
t.me/UkraineNow
(на него t.me/dsszzi_official сегодня сослался)
и там же (на UkraineNow) про продление (уже!) ВП еще на 30 дней.
Т.е. у властей особого оптимизма -- из разряда "да щас тут за пару дней всю шваль доразгоним -- и все!" -- похоже нет...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 15 бер, 2022 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:14

  kotyk222 написав:
  lapay написав:
  vitaliian написав:⚡️ Под Киевом уже никого не осталось, наша разведка показывает, что там сконцентрированы очень маленькие силы, основные скопления их сил находятся в ООС и на юге, — Арестович.

Ну так оточуйте, беріть кадирова в полон, рейд по тилам, скільки можна мусилити? Там Маріуполь гине в оточенні.

От ніяк не прожену від себе думку, чи не надто багато уваги Києву за рахунок інших напрямків? Столиця і все таке, але ...

Тому що там укріпляться, посадять якогось яника, признають його легітимним, далі договір, як із лднр,і ніколи його звідти не виколупаєш.
Те ж, між іншим, стосується і Харкова.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:15

  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

wow! круто :!: :!: :!:
а скільки там техніки
вона вся в робочому стані?
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