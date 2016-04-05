З 2008 року годують завтраками Кому буде легше якщо вони ще кілька років це будут продовжувати робити?[/quote] Щоб відкрили треба стукати, а не істерити як зараз. В 2008 був шанс на ПДЧ, але тоді не було єдиної позиції ні серед керівників країни ні серед населення.[/quote] В НАТО немає консенсусу по Україні і не буде Потрібно підписати договор аналог НАТО з США Британією і Францією Ядерною країною
Шо вы зрады нагнали. Все идет по плану. Орда кругом остановлена. Гуманитарка идет нескончаемым потоком, деньги и оружие с добровольцами тоже. Санкции вводяться один за одним. Сейчас все что не говориться в эфире это деза и проверка реакции как населения так и противника на сказаное. Думаю если не договоряться в ближайшие дни, наши будут наступать. В районе Киева точно.
Игорь Алексеевич написав:А как на вокзалах Запорожья??
Вроде пишут, что людей намного меньше стало. А чего выезжать из Запорожья ?? не стреляют, продукты все есть, бензин есть, банкоматы работают, терминалы тоже работают. Такое впечатление, что война где то в др. части мира.
воздушная тревога 2 раза на день, мощные взрывы от ПВО, а так да, не стреляют... по ночам гудит сирена, тем кому не хватило места в бомбоубежищах, спать мешает...
Starikan написав:Сегодня в новостных лентах столько всего противоречивого, что читать стало бессмысленно. От "сегодня ожидается штурм Харькова (Киева)" до "достигнуты большие успехи на переговорах"
Угумц... -- плюс в официальной телеге объявили вторую волну мобилизации...
Можно ссылку? Чето пропустил
Вот из новостей: https://interfax.com.ua/news/general/813649.html а вот, собственно, канал: t.me/UkraineNow (на него t.me/dsszzi_official сегодня сослался) и там же (на UkraineNow) про продление (уже!) ВП еще на 30 дней. Т.е. у властей особого оптимизма -- из разряда "да щас тут за пару дней всю шваль доразгоним -- и все!" -- похоже нет...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 15 бер, 2022 17:15, всього редагувалось 1 раз.