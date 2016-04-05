Додано: Вів 15 бер, 2022 17:39

Guineapig написав: GALeon написав: ️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться



Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский



Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.

Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.



https://t.me/uniannet/38518 ️Важно. С мечтой о НАТО придется прощатьсяМы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - ЗеленскийПрезидент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

Ему давно говорили западные партнеры. Еще до нападения ВС РФ. Дошло до жирафа. Ему давно говорили западные партнеры. Еще до нападения ВС РФ. Дошло до жирафа.

Стало известно, когда Украина вступит в ЕС!



На прошлой неделе состоялось заседание Европейского совета, в рамках которого была одобрена декларация на признаке членства Украины в ЕС. Для Украины подготовили план вступления в ЕС, который стал промежуточным вариантом между ускоренным вступлением и традиционной длительной процедурой евроинтеграции.



План предполагает:

• статус Украины как «кандидата+» с интеграцией в энергетический сектор ЕС, отменой квот и ограничений на импорт товаров и услуг;

• подготовку Украины к вступлению за 5 лет;

• создание ЕС фонда, поддерживающего «восстановление разрушенной инфраструктуры, экономики и социального обеспечения», а также «поддержку реформ и вступления в ЕС»;

• доступ в Европейский Совет без права голоса



Кроме того, Европейский совет планирует в скором времени выделить 500 миллионов евро на оборону, а также принять активное участие в восстановлении Украины после войны.

Это сопле-истерики, сначала примут в ЕС, потом подключится и НАТО потому что кто то должен защищать их инвестиции? Логично ж. К тому времени пуйло два раза похоронят а их новый президент (предположительно Галустян) будет самым большим другом Украины, США и Европы, потому что санкции надо снимать и от дерьма фашизма отмываться.