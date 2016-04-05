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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 385386387388>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:16

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Дивлячись ТВ здається що вся Україна розбомблена москалями
100500% ТВ жуткая сила

Картинка для бюргера коллективного запада.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:18

  GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться

Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

https://t.me/uniannet/38518

Ему давно говорили западные партнеры. Еще до нападения ВС РФ. Дошло до жирафа.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рассказывали знакомые по поводу гуманитарки. Собирали в Штатах для переселенцев, отпраивли, приехало. С города где переселенцы - под звуки фанфар поехало в армию. Остался вопрос что куда в итоге доехало. Те кто собирал в шоке, "как так мы собирали для переселенцев".
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:25

  greenozon написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

wow! круто :!: :!: :!:
а скільки там техніки
вона вся в робочому стані?

Завтра поеду на тест драйв
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:27

  Guineapig написав:
  GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться
Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.
https://t.me/uniannet/38518

Ему давно говорили западные партнеры. Еще до нападения ВС РФ. Дошло до жирафа.

Не так просто викреслити це з Конституції.
І партнерам у приватних розмовах треба було більш відкрито про це говорити і Зе, і Петру. Не вірю, що післ 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Не так просто викреслити це з Конституції.
І партнерам у приватних розмовах треба було більш відкрито про це говорити і Зе, і Петру. Не вірю, що післ 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

Ніхто не може заборонити якійсь країні намагатися вступити в якийсь союз. НАТО швидше прийняла б рф, ніж Україну. Ми можемо оголосити нейтральний статус, при міжнародних гарантіях, як у Австрії, при умові відновлення територіальної цілістності.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:39

  Guineapig написав:
  GALeon написав:️Важно. С мечтой о НАТО придется прощаться

Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

https://t.me/uniannet/38518

Ему давно говорили западные партнеры. Еще до нападения ВС РФ. Дошло до жирафа.

Это сопле-истерики, сначала примут в ЕС, потом подключится и НАТО потому что кто то должен защищать их инвестиции? Логично ж. К тому времени пуйло два раза похоронят а их новый президент (предположительно Галустян) будет самым большим другом Украины, США и Европы, потому что санкции надо снимать и от дерьма фашизма отмываться.

Стало известно, когда Украина вступит в ЕС!

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского совета, в рамках которого была одобрена декларация на признаке членства Украины в ЕС. Для Украины подготовили план вступления в ЕС, который стал промежуточным вариантом между ускоренным вступлением и традиционной длительной процедурой евроинтеграции.

План предполагает:
• статус Украины как «кандидата+» с интеграцией в энергетический сектор ЕС, отменой квот и ограничений на импорт товаров и услуг;
• подготовку Украины к вступлению за 5 лет;
• создание ЕС фонда, поддерживающего «восстановление разрушенной инфраструктуры, экономики и социального обеспечения», а также «поддержку реформ и вступления в ЕС»;
• доступ в Европейский Совет без права голоса

Кроме того, Европейский совет планирует в скором времени выделить 500 миллионов евро на оборону, а также принять активное участие в восстановлении Украины после войны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".

Соціалізм головного мозку з елементами коллаборантизму, як на мене і не дивно, причому це вже невиліковно, ні війна , ні обстріли це вже не змінять, яскравий приклад дії комуністичної пропаганди минулого :(
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:08

  lapay написав:
  Starikan написав:Не так просто викреслити це з Конституції.
І партнерам у приватних розмовах треба було більш відкрито про це говорити і Зе, і Петру. Не вірю, що післ 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

Ніхто не може заборонити якійсь країні намагатися вступити в якийсь союз. НАТО швидше прийняла б рф, ніж Україну. Ми можемо оголосити нейтральний статус, при міжнародних гарантіях, як у Австрії, при умові відновлення територіальної цілістності.

Мы не можемо бути нейтральными маючи такий великий кордон з мордором. Ми просто цього не потягнемо економічно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 15 бер, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

wow! круто :!: :!: :!:
а скільки там техніки
вона вся в робочому стані?

Завтра поеду на тест драйв

инструкцию, посмотрите:
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