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Додано: Вів 15 бер, 2022 18:13
Верховна Рада України визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:15
Раніше стало відомо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною та не прийматиме біженців
"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", – підкреслив керівник ОП.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:16
Давайте так
1 Зараз війна...тому дивуватись що на полицях відсутній наприклад сік Садочок..який випускається в Миколаєві..при наявності інших виробників - якось не серьозно
2 Дивуватись що на полицях замість 5 видів круп і макарон від 5 виробників кожен вид - при наявності у вільному доступі рису, перловки, вівсянки і гречки - нехай від одного виробника - якось також не серьозно...
3 Так повністю зникли мівіна/ролтон/гаряча кружка, практично зникли енергетики, зникають поступово шоколадні батончики ...якось також не серьозно, адже всі повинні розуміти куди вони пішли
4 Якщо замість 10-15 видів печива - доступні крекер , Марія ( тобто тверде печиво) - то може не варто кіпішувати.
5 Хліб, цукор - є , сіль з перебоями , але є
Мяса, ковбаси -валом ( правда з пельменями перебої суттєві)
ПС
В мене виручка виросла...націнка впала більше ніж виросла виручка..але Львів прийняв + 200 000 = 20% до довоєнної кількості
То хтось ще хоче пожалітись про погане життя?
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:17
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:28
ви путаете понятие договор о мире(дружбе, сотрудничестве) с договоренностью о прекращении огня
США(+ союзники) и Япония подписали договор спустя 6 после окончания войны, т.е. страны договорились перестать считать друг друга врагом (пошло сотрудничество-торговля и тд)
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:30
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:35
я ж говорил, что старый комуняка не излечим
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:42
в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".
Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати. Джерело:
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:57
Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.
Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.
А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 15 бер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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