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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 386387388389390>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:13

Верховна Рада України визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:15

Раніше стало відомо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною та не прийматиме біженців

"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", – підкреслив керівник ОП.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:16

  копейка написав:
  ЛАД написав:Всё это, видимо, в разных областях по-разному.
Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело.
Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет.
Всем мирного неба.
Давайте так
1 Зараз війна...тому дивуватись що на полицях відсутній наприклад сік Садочок..який випускається в Миколаєві..при наявності інших виробників - якось не серьозно
2 Дивуватись що на полицях замість 5 видів круп і макарон від 5 виробників кожен вид - при наявності у вільному доступі рису, перловки, вівсянки і гречки - нехай від одного виробника - якось також не серьозно...
3 Так повністю зникли мівіна/ролтон/гаряча кружка, практично зникли енергетики, зникають поступово шоколадні батончики ...якось також не серьозно, адже всі повинні розуміти куди вони пішли
4 Якщо замість 10-15 видів печива - доступні крекер , Марія ( тобто тверде печиво) - то може не варто кіпішувати.
5 Хліб, цукор - є , сіль з перебоями , але є
Мяса, ковбаси -валом ( правда з пельменями перебої суттєві)

ПС
В мене виручка виросла...націнка впала більше ніж виросла виручка..але Львів прийняв + 200 000 = 20% до довоєнної кількості

То хтось ще хоче пожалітись про погане життя?
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:17

  Hotab написав:ЛАД , і всі міста ( а останнім часом був у Чернівцях, Львові) битком забиті туристами. Львів той взагалі навіть на сирену не реагує: мами з колясками в парку сидять)))


тоже не реагирую, включаю youtube или читаю новости
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:28

  xaos_22 написав:
  prodigy написав:РФ как наследники СССР , договора с ними мало чего стоят , тот же
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной


А на основі чого буде відбуватися припенення вогню, перехід до післявоєнного життя? На основі відеозапису у Zoom?


ви путаете понятие договор о мире(дружбе, сотрудничестве) с договоренностью о прекращении огня

США(+ союзники) и Япония подписали договор спустя 6 после окончания войны, т.е. страны договорились перестать считать друг друга врагом (пошло сотрудничество-торговля и тд)
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:30

  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

бучу уже освободили?
где сейчас противник?
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Не вірю, що післ 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.


ты виноват, что хочется мне кушать...

был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:35

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".

Соціалізм головного мозку з елементами коллаборантизму, як на мене і не дивно, причому це вже невиліковно, ні війна , ні обстріли це вже не змінять, яскравий приклад дії комуністичної пропаганди минулого :(


я ж говорил, что старый комуняка не излечим
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:42

в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".
Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати. Джерело: https://censor.net/ua/n3325417
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:57

  prodigy написав:
  Starikan написав:Не вірю, що після 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

ты виноват, что хочется мне кушать...
был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот

Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.
Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.

А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 15 бер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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