Раніше стало відомо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною та не прийматиме біженців
"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", – підкреслив керівник ОП.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 бер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Всё это, видимо, в разных областях по-разному. Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело. Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет. Всем мирного неба.
Давайте так 1 Зараз війна...тому дивуватись що на полицях відсутній наприклад сік Садочок..який випускається в Миколаєві..при наявності інших виробників - якось не серьозно 2 Дивуватись що на полицях замість 5 видів круп і макарон від 5 виробників кожен вид - при наявності у вільному доступі рису, перловки, вівсянки і гречки - нехай від одного виробника - якось також не серьозно... 3 Так повністю зникли мівіна/ролтон/гаряча кружка, практично зникли енергетики, зникають поступово шоколадні батончики ...якось також не серьозно, адже всі повинні розуміти куди вони пішли 4 Якщо замість 10-15 видів печива - доступні крекер , Марія ( тобто тверде печиво) - то може не варто кіпішувати. 5 Хліб, цукор - є , сіль з перебоями , але є Мяса, ковбаси -валом ( правда з пельменями перебої суттєві)
ПС В мене виручка виросла...націнка впала більше ніж виросла виручка..але Львів прийняв + 200 000 = 20% до довоєнної кількості
ЛАД написав:Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п. В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Соціалізм головного мозку з елементами коллаборантизму, як на мене і не дивно, причому це вже невиліковно, ні війна , ні обстріли це вже не змінять, яскравий приклад дії комуністичної пропаганди минулого
в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту". Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати. Джерело: https://censor.net/ua/n3325417